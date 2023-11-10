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https://sputnikarabic.ae/20231110/وزير-الصحة-التركي-ننسق-مع-مصر-وإسرائيل-لتشكيل-مجموعة-لإخراج-الجرحى-من-غزة-1083006861.html
وزير الصحة التركي: ننسق مع مصر وإسرائيل لتشكيل مجموعة لإخراج الجرحى من غزة
وزير الصحة التركي: ننسق مع مصر وإسرائيل لتشكيل مجموعة لإخراج الجرحى من غزة
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، عن تشكيل مجموعة تنسيق مشتركة لنقل الجرحى من قطاع غزة إلى جانب مصر وإسرائيل. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T09:56+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونشر قوجة تغريدة جديدة له عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها: "في إطار الجهود الدبلوماسية لنقل المرضى من قطاع غزة، تم الاتصال مع وزارة الصحة الإسرائيلية، وإنشاء مجموعة تنسيق حول القضايا الصحية بين تركيا ومصر وإسرائيل".ولفت وزير الصحة التركي إلى إجرائه محادثات مع وزير الصحة المصري، أمس الخميس، منوّها إلى الاتفاق حول نقل مرضى السرطان، خاصة الأطفال من مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية في غزة، إلى المشافي المصرية في مدينتي الشيخ زويد والعريش عبر معبر رفح.وقال فخر الدين قوجة:ويشار إلى أن فخر الدين قوجة، قد صرح في وقت سابق، بأن مصر وتركيا تعملان على نقل آلاف المرضى والجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، مؤكدا أن مصر سمحت لسفينتين تركيتين تحملان مستشفيات ميدانية بالدخول إلى موانئها لعلاج الجرحى في غزة.ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الرئيس-المصري-يستقبل-أمير-قطر-للتباحث-حول-الحرب-في-غزة-1083005596.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس

وزير الصحة التركي: ننسق مع مصر وإسرائيل لتشكيل مجموعة لإخراج الجرحى من غزة

09:56 GMT 10.11.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBفلسطيني ينقل رجلا مصابا إلى سيارة إسعاف كانت تنتظره، بعد غارة إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
فلسطيني ينقل رجلا مصابا إلى سيارة إسعاف كانت تنتظره، بعد غارة إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، عن تشكيل مجموعة تنسيق مشتركة لنقل الجرحى من قطاع غزة إلى جانب مصر وإسرائيل.
موسكو - سبوتنيك. ونشر قوجة تغريدة جديدة له عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها: "في إطار الجهود الدبلوماسية لنقل المرضى من قطاع غزة، تم الاتصال مع وزارة الصحة الإسرائيلية، وإنشاء مجموعة تنسيق حول القضايا الصحية بين تركيا ومصر وإسرائيل".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
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08:54 GMT
ولفت وزير الصحة التركي إلى إجرائه محادثات مع وزير الصحة المصري، أمس الخميس، منوّها إلى الاتفاق حول نقل مرضى السرطان، خاصة الأطفال من مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية في غزة، إلى المشافي المصرية في مدينتي الشيخ زويد والعريش عبر معبر رفح.
وقال فخر الدين قوجة:

سيقوم الطاقم الطبي التركي مع نظرائه المصريين، بمعالجة المرضى من غزة. ومن المخطط في المرحلة الثانية نقل المرضى، الذين تسمح حالتهم، بالطائرة إلى تركيا.

ويشار إلى أن فخر الدين قوجة، قد صرح في وقت سابق، بأن مصر وتركيا تعملان على نقل آلاف المرضى والجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، مؤكدا أن مصر سمحت لسفينتين تركيتين تحملان مستشفيات ميدانية بالدخول إلى موانئها لعلاج الجرحى في غزة.
ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.
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