https://sputnikarabic.ae/20231110/إطلاق-صواريخ-مضادة-للدروع-باتجاه-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-على-الحدود-مع-لبنان-1083018182.html
إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن مسلحين من الجنوب اللبناني أطلقوا صواريخ مضادة للدروع على أفراد من قواته العسكرية، شمالي البلاد. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T13:55+0000
2023-11-10T13:55+0000
2023-11-10T13:55+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن عناصر مسلحة من الجنوب اللبناني أطلقوا صواريخ مضادة للدروع على قواعد عسكرية إسرائيلية على الحدود المشتركة مع لبنان.وأفاد البيان العسكري الإسرائيلي أن قوات الجيش قامت بالرد على أماكن مطلقي تلك الصواريخ على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.ويتوازى ذلك مع إعلان عن قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على مواقع في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيتين.وكان "حزب الله" اللبناني قد نشر في وقت سابق اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يحتوي على مشاهد لاستهداف نقطة عسكرية إسرائيلية في موقع المطلة عند الحدود الجنوبية بين إسرائيل ولبنان.وتبين المشاهد لحظة قصف "حزب الله" اللبناني النقطة العسكرية الإسرائيلية، والتي تحتوي على كاميرات ومعدات اتصال وتصوير وتنصت، وتوثق إصابة الأهداف بشكل دقيق وتدميرها. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، أن طائراته الحربية هاجمت مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "ذلك ردًا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه المستوطنات الإسرائيلية"، مضيفًا أن "طائرة من دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار من لبنان فوق منطقة جبل دوف".وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدا في حدة التوتر حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231110/منعا-لتكرار-طوفان-الأقصى-ليبرمان-يدعو-إلى-توجيه-ضربة-عسكرية-لـحزب-الله-1083004271.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن مسلحين من الجنوب اللبناني أطلقوا صواريخ مضادة للدروع على أفراد من قواته العسكرية، شمالي البلاد.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن عناصر مسلحة من الجنوب اللبناني أطلقوا صواريخ مضادة للدروع على قواعد عسكرية إسرائيلية على الحدود المشتركة مع لبنان.
وأفاد البيان العسكري الإسرائيلي أن قوات الجيش قامت بالرد على أماكن مطلقي تلك الصواريخ على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
ويتوازى ذلك مع إعلان عن قصف مدفعي إسرائيلي
متواصل على مواقع في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيتين.
وكان "حزب الله" اللبناني قد نشر في وقت سابق اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يحتوي على مشاهد لاستهداف نقطة عسكرية إسرائيلية في موقع المطلة عند الحدود الجنوبية بين إسرائيل ولبنان.
وتبين المشاهد لحظة قصف "حزب الله" اللبناني النقطة العسكرية الإسرائيلية، والتي تحتوي على كاميرات ومعدات اتصال وتصوير وتنصت، وتوثق إصابة الأهداف بشكل دقيق وتدميرها. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، أن طائراته الحربية هاجمت مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "ذلك ردًا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه المستوطنات الإسرائيلية"، مضيفًا أن "طائرة من دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار من لبنان فوق منطقة جبل دوف".
وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدا في حدة التوتر حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.