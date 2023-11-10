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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-اعترضت-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-موسكو--عاجل-1083028629.html
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق موسكو
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق موسكو
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقتي سمولينسك وموسكو. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T22:37+0000
2023-11-10T22:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
موسكو
طائرة مسيرة
روسيا
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وأضافت في بيان، "في 10 نوفمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو [2000 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على منشآت في أراضي روسيا الاتحادية".كانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان، اليوم، أنه تم إسقاط 8 طائرات حربية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، على مدار الأسبوع الفائت.وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت دفاعاتنا الجوية خلال أسبوع 32 صاروخ هيمارس و21 صاروخ ستورم شادو وصاروخي نبتون مضاد للسفن و205 طائرات مسيرة وقنبلتي جدام".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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وزارة الدفاع الروسية, موسكو, طائرة مسيرة, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, موسكو, طائرة مسيرة, روسيا

الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق موسكو

22:37 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 22:52 GMT 10.11.2023)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقتي سمولينسك وموسكو.
وأضافت في بيان، "في 10 نوفمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو [2000 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على منشآت في أراضي روسيا الاتحادية".
وتابعت الوزارة، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعتي سمولينسك وموسكو.
كانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان، اليوم، أنه تم إسقاط 8 طائرات حربية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، على مدار الأسبوع الفائت.
وأفادت الدفاع في البيان، أن خسائر كييف بلغت خلال الأسبوع الماضي، 505 من العسكريين و18 قطعة من المعدات.
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت دفاعاتنا الجوية خلال أسبوع 32 صاروخ هيمارس و21 صاروخ ستورم شادو وصاروخي نبتون مضاد للسفن و205 طائرات مسيرة وقنبلتي جدام".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
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وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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