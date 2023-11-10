https://sputnikarabic.ae/20231110/الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-اعترضت-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-موسكو--عاجل-1083028629.html
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق موسكو
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق موسكو
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقتي سمولينسك وموسكو. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T22:37+0000
2023-11-10T22:37+0000
2023-11-10T22:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
موسكو
طائرة مسيرة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103707/86/1037078630_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_f47cc885af0ee402c122192c244ae6c0.jpg
وأضافت في بيان، "في 10 نوفمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو [2000 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على منشآت في أراضي روسيا الاتحادية".كانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان، اليوم، أنه تم إسقاط 8 طائرات حربية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، على مدار الأسبوع الفائت.وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت دفاعاتنا الجوية خلال أسبوع 32 صاروخ هيمارس و21 صاروخ ستورم شادو وصاروخي نبتون مضاد للسفن و205 طائرات مسيرة وقنبلتي جدام".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20231110/مجموعة-المركز-الروسية-تحيد-700-جندي-أوكراني-خلال-صد-9-هجمات-في-أسبوع-1083017036.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103707/86/1037078630_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_eba4c48328b6998077eb9c67b58283d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, موسكو, طائرة مسيرة, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, موسكو, طائرة مسيرة, روسيا
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق موسكو
22:37 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 22:52 GMT 10.11.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقتي سمولينسك وموسكو.
وأضافت في بيان، "في 10 نوفمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو [2000 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على منشآت في أراضي روسيا الاتحادية".
وتابعت الوزارة، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين
فوق مقاطعتي سمولينسك وموسكو.
كانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان، اليوم، أنه تم إسقاط 8 طائرات حربية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، على مدار الأسبوع الفائت.
وأفادت الدفاع في البيان، أن خسائر كييف بلغت خلال الأسبوع الماضي، 505 من العسكريين و18 قطعة من المعدات.
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت دفاعاتنا الجوية خلال أسبوع 32 صاروخ هيمارس و21 صاروخ ستورم شادو وصاروخي نبتون مضاد للسفن و205 طائرات مسيرة وقنبلتي جدام".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).