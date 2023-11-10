https://sputnikarabic.ae/20231110/مجموعة-المركز-الروسية-تحيد-700-جندي-أوكراني-خلال-صد-9-هجمات-في-أسبوع-1083017036.html
مجموعة "المركز" الروسية تحيد 700 جندي أوكراني خلال صد 9 هجمات في أسبوع
مجموعة "المركز" الروسية تحيد 700 جندي أوكراني خلال صد 9 هجمات في أسبوع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية على اتجاه كراسني ليمان صدت تسع هجمات معادية خلال أسبوع،... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T13:35+0000
2023-11-10T13:35+0000
2023-11-10T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات تجمع "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الأول للقوات الخاصة، واللواءين الآليين الرابع والعشرين والسابع والأربعين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أنه في مناطق يامبولوفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قصف تجمعات عسكرية أوكرانية ومعدات تعود للواء الميكانيكي "67" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي "125".وأضافت الوزارة أن "إجمالي خسائر العدو خلال هذه الفترة بلغ أكثر من 725 عسكريا بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، و13 آلية قتالية مدرعة، و20 آلية، وستة مدافع ميدانية، وعربتين قتاليتين من طراز "إم إل آر أس".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-وخطوط-متقدمة-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1083017459.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, العالم
مجموعة "المركز" الروسية تحيد 700 جندي أوكراني خلال صد 9 هجمات في أسبوع
13:35 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 13:55 GMT 10.11.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية على اتجاه كراسني ليمان صدت تسع هجمات معادية خلال أسبوع، وحيّدت أكثر من 725 عسكريًا و44 وحدة من المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات تجمع "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الأول للقوات الخاصة، واللواءين الآليين الرابع والعشرين والسابع والأربعين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أنه في مناطق يامبولوفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قصف تجمعات عسكرية أوكرانية ومعدات تعود للواء الميكانيكي "67" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي "125".
وأضافت الوزارة أن "إجمالي خسائر العدو خلال هذه الفترة بلغ أكثر من 725 عسكريا بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، و13 آلية قتالية مدرعة، و20 آلية، وستة مدافع ميدانية، وعربتين قتاليتين من طراز "إم إل آر أس".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).