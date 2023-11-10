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القوات الروسية تسيطر على مواقع وخطوط متقدمة في اتجاه جنوب دونيتسك
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/مجموعة-المركز-الروسية-تحيد-700-جندي-أوكراني-خلال-صد-9-هجمات-في-أسبوع-1083017036.html
مجموعة "المركز" الروسية تحيد 700 جندي أوكراني خلال صد 9 هجمات في أسبوع
مجموعة "المركز" الروسية تحيد 700 جندي أوكراني خلال صد 9 هجمات في أسبوع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية على اتجاه كراسني ليمان صدت تسع هجمات معادية خلال أسبوع،... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T13:35+0000
2023-11-10T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات تجمع "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الأول للقوات الخاصة، واللواءين الآليين الرابع والعشرين والسابع والأربعين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أنه في مناطق يامبولوفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قصف تجمعات عسكرية أوكرانية ومعدات تعود للواء الميكانيكي "67" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي "125".وأضافت الوزارة أن "إجمالي خسائر العدو خلال هذه الفترة بلغ أكثر من 725 عسكريا بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، و13 آلية قتالية مدرعة، و20 آلية، وستة مدافع ميدانية، وعربتين قتاليتين من طراز "إم إل آر أس".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-وخطوط-متقدمة-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1083017459.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم
روسيا, رصد عسكري, العالم

مجموعة "المركز" الروسية تحيد 700 جندي أوكراني خلال صد 9 هجمات في أسبوع

13:35 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 13:55 GMT 10.11.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية على اتجاه كراسني ليمان صدت تسع هجمات معادية خلال أسبوع، وحيّدت أكثر من 725 عسكريًا و44 وحدة من المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات تجمع "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الأول للقوات الخاصة، واللواءين الآليين الرابع والعشرين والسابع والأربعين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أنه في مناطق يامبولوفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قصف تجمعات عسكرية أوكرانية ومعدات تعود للواء الميكانيكي "67" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي "125".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع وخطوط متقدمة في اتجاه جنوب دونيتسك
13:37 GMT
وأضافت الوزارة أن "إجمالي خسائر العدو خلال هذه الفترة بلغ أكثر من 725 عسكريا بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، و13 آلية قتالية مدرعة، و20 آلية، وستة مدافع ميدانية، وعربتين قتاليتين من طراز "إم إل آر أس".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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