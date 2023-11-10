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القوات الروسية تسيطر على مواقع وخطوط متقدمة في اتجاه جنوب دونيتسك
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https://sputnikarabic.ae/20231110/ضابط-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عن-الضربة-التي-وجهتها-أوكرانيا-للناتو-1083017628.html
ضابط سابق في المخابرات الأمريكية يكشف عن الضربة التي وجهتها أوكرانيا للناتو
ضابط سابق في المخابرات الأمريكية يكشف عن الضربة التي وجهتها أوكرانيا للناتو
صرح ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية أن أوكرانيا وجهت ضربة إلى حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T13:49+0000
2023-11-10T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
الناتو
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وقال لاري جونسون، الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية، إن القوات المسلحة الأوكرانية أظهرت للعالم فشل أسلحة الناتو، وكشفت عن ضعف الولايات المتحدة.وقال الضابط إن كل سلاح قدمته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا أثبت عدم اتساقه في ساحة المعركة.ووفقا له، فإن الاستخدام غير الناجح لأسلحة الناتو في أوكرانيا أظهر الضعف الكامل للولايات المتحدة.وتشن القوات الأوكرانية ما وصفته بـ"الهجوم المضاد" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الخامس على التوالي، حيث تشترك في القتال بألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه منذ بداية الهجوم المضاد، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 90 ألف جندي، وأكثر من 550 دبابة وما يقرب من 1900 مركبة مدرعة مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الروسية-تقصف-4-مراكز-قيادة-للجيش-الأوكراني-في-كراسني-ليمان-1083002149.html
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الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, الناتو
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, الناتو

ضابط سابق في المخابرات الأمريكية يكشف عن الضربة التي وجهتها أوكرانيا للناتو

13:49 GMT 10.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية أن أوكرانيا وجهت ضربة إلى حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال لاري جونسون، الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية، إن القوات المسلحة الأوكرانية أظهرت للعالم فشل أسلحة الناتو، وكشفت عن ضعف الولايات المتحدة.

وأضاف في لقاء مع قناة "New Rules"، قائلا: "اذكر لي سلاحا واحدا زودته الولايات المتحدة لأوكرانيا وجعل دول العالم تقول عن خصائصه: يا إلهي، هل رأيت ذلك؟ يجب أن نحصل على مدفع هيمارس هذا، مدفع عيار 155 ملم! أو انظر يا لها من دبابة رائعة".

وقال الضابط إن كل سلاح قدمته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا أثبت عدم اتساقه في ساحة المعركة.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
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06:54 GMT
ووفقا له، فإن الاستخدام غير الناجح لأسلحة الناتو في أوكرانيا أظهر الضعف الكامل للولايات المتحدة.

وخلص جونسون إلى القول: "لقد رأى العالم كله ذلك".

وتشن القوات الأوكرانية ما وصفته بـ"الهجوم المضاد" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الخامس على التوالي، حيث تشترك في القتال بألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه منذ بداية الهجوم المضاد، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 90 ألف جندي، وأكثر من 550 دبابة وما يقرب من 1900 مركبة مدرعة مختلفة.
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