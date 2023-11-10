https://sputnikarabic.ae/20231110/ضابط-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عن-الضربة-التي-وجهتها-أوكرانيا-للناتو-1083017628.html

ضابط سابق في المخابرات الأمريكية يكشف عن الضربة التي وجهتها أوكرانيا للناتو

ضابط سابق في المخابرات الأمريكية يكشف عن الضربة التي وجهتها أوكرانيا للناتو

صرح ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية أن أوكرانيا وجهت ضربة إلى حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T13:49+0000

2023-11-10T13:49+0000

2023-11-10T13:49+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

الجيش الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg

وقال لاري جونسون، الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية، إن القوات المسلحة الأوكرانية أظهرت للعالم فشل أسلحة الناتو، وكشفت عن ضعف الولايات المتحدة.وقال الضابط إن كل سلاح قدمته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا أثبت عدم اتساقه في ساحة المعركة.ووفقا له، فإن الاستخدام غير الناجح لأسلحة الناتو في أوكرانيا أظهر الضعف الكامل للولايات المتحدة.وتشن القوات الأوكرانية ما وصفته بـ"الهجوم المضاد" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الخامس على التوالي، حيث تشترك في القتال بألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه منذ بداية الهجوم المضاد، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 90 ألف جندي، وأكثر من 550 دبابة وما يقرب من 1900 مركبة مدرعة مختلفة.

https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الروسية-تقصف-4-مراكز-قيادة-للجيش-الأوكراني-في-كراسني-ليمان-1083002149.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, الناتو