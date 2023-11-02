https://sputnikarabic.ae/20231102/الرئيس-الإيراني-أمريكا-هي-المسبب-الرئيسي-لارتكاب-إسرائيل-الجرائم-في-قطاع-غزة-1082723268.html

الرئيس الإيراني: أمريكا هي المسبب الرئيسي لارتكاب إسرائيل الجرائم في قطاع غزة

الرئيس الإيراني: أمريكا هي المسبب الرئيسي لارتكاب إسرائيل الجرائم في قطاع غزة

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن "العديد من دول العالم أدركت اليوم صحة موقف إيران، من إسرئيل". 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T09:31+0000

2023-11-02T09:31+0000

2023-11-02T09:33+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

حركة حماس

أخبار قطاع غزة

طوفان الأقصى

إبراهيم رئيسي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080421744_0:0:1184:667_1920x0_80_0_0_7a9e50f819d4f6ffe47a8c349feb4016.jpg

وقال رئيسي، في كلمة له، إن "أمريكا هي المسبب الرئيسي لارتكاب الصهاينة الجرائم في قطاع غزة"، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها غزة مؤلمة للغاية، على حد وصفه.وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على فكرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لعقد اجتماع لرؤساء الدول الإسلامية".وأعرب عبد اللهيان، في ختام جولته الإقليمية إلى قطر وتركيا، عن أمله بعقد القمة الإسلامية الطارئة في المستقبل القريب في السعودية"، مؤكدا أن "هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار، لبضعة أيام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف عبد اللهيان أنه "في ظل وقف إطلاق النار المؤقت هذا، ستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع، ولنرى أيضًا تبادل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين، والذي يشمل إطلاق سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات من سجون الكيان الصهيوني".وكشف عبد اللهيان أن "رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، قال إنهم مستعدون لمواصلة القتال ضد الاحتلال لأشهر ولفترة طويلة، وجهًا لوجه مع الكيان الصهيوني، لكن قضية قتل النساء والأطفال والمدنيين يجب أن يتم فصلها فعليًا عن ساحة المعركة".وأعرب عن أمله أيضا أن "نشهد خلال الساعات القادمة تحقيق الجهود للوقف الفوري لجرائم الحرب الصهيونية ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وواسع ووقف التهجير القسري لسكان غزة".ودعا عبد اللهيان، أمس الأربعاء، "أمريكا وإسرائيل إلى التوقف عن ارتكاب المجازر الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب ومجازر ضد الأطفال والنساء في غزة، منذ 26 عاما"، مؤكدا أن "الاتصالات مستمرة من أجل عقد اجتماع على نحو سريع بشأن غزة، والضغط لفتح ممرات إنسانية وإرسال مساعدات للفلسطينيين".وحذر من أنه "إذا لم تتوقف حرب غزة، فإن الصراع سيتوسع وسيترتب على ذلك نتائج وخيمة على الجميع وستدفع أمريكا وإسرائيل ثمنا باهظا"، كما حذر من أنه "ستكون هناك مستجدات جديدة في المنطقة إذا استمر الصراع وقد ينتقل إلى مناطق أخرى".وأعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق، أن "ميدان المعركة ليس بين قطاع غزة وإسرائيل، بل إنه بين الحق والباطل"، بحسب قوله.وقال خامنئي، في كلمة له، إنه "على العالم الإسلامي أن لا ينسى أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا، هم من يقفون ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة"، مضيفا أنه "من وقاحة الغربيين اتهام المقاتلين الفلسطينيين بالإرهاب".وأكد على "ضرورة أن يتوقف القصف على غزة فورا وإغلاق طريق النفط والغذاء عن الكيان الصهيوني"، قائلا: "الضربة التي تلقاها الكيان الصهيوني لا يمكن ترميمها"، على حد قوله.و‏ أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي سفاري، أول أمس الثلاثاء، أن "وزارة ‏الخارجية الإيرانية، ستنشر قريبا، قائمة البضائع المحظور استيرادها إلى البلاد، لارتباطها بشركات ‏إسرائيلية".‏ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، عن سفاري، قوله: "القائمة النهائية للسلع المرتبطة بالشركات الإسرائيلية، سيتم إرسالها إلى وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، بحلول الأسبوع المقبل، على أنه بعد إرسال هذه القائمة، ستفرض الوزارة حظرا على طلب تلك البضائع".وأضاف سفاري أنه "بموجب القانون الإيراني، فإن التجارة وممارسة الأعمال التجارية مع إسرائيل، وكذلك استيراد منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل إلى البلاد، محظورة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبرالماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231101/إيران-قد-يتم-استهداف-الأمريكيين-في-أي-مكان--1082694315.html

https://sputnikarabic.ae/20231101/خامنئي-يدعو-إلى-إغلاق-طريق-النفط-والغذاء-عن-إسرائيل-1082688108.html

https://sputnikarabic.ae/20231028/الحرس-الثوري-الإيراني-نحذر-من-اقتراب-المنطقة-من-الانفجار-1082557292.html

https://sputnikarabic.ae/20231031/إيران-تحظر-واردات-السلع-المرتبطة-بالشركات-الإسرائيلية-1082671636.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم