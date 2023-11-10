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القوات الروسية تسيطر على مواقع وخطوط متقدمة في اتجاه جنوب دونيتسك
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/لحظة-قيام-مسيرة-روسية-بصدم-أخرى-أوكرانية-وإسقاطها-فيديو--1083014727.html
لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
استطاعت مسيّرة روسية تدمير أخرى أوكرانية فوق مارينكا، بعد قيام القوات الأوكرانية بمحاولة تنفيذ هجوم على هذا المحور. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T12:52+0000
2023-11-10T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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دمرت القوات الروسية مسيرة بعد رصد أخرى أوكرانية، حيث توجهت الطائرة بشكل مباشر باتجاه المسيرة الأوكرانية واصطدمت بها وأسقطتها.ونوهت "روسيسكايا غازيتا" بأن المشهد يشير إلى أن المسيرة الروسية كانت تنفذ مهمة أخرى، لكن مشغلها استخدمها كمقاتلة بعد رصده للمسيرة الأوكرانية.شاهد أيضا: استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231110/الخارجية-الروسية-وضع-تخزين-النفايات-المشعة-في-أوكرانيا-يأخذ-طابعا-مرعبا--عاجل-1083009445.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو

12:52 GMT 10.11.2023
© Photoمسيرة روسية تدمر أخرى أوكرانية
مسيرة روسية تدمر أخرى أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Photo
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استطاعت مسيّرة روسية تدمير أخرى أوكرانية فوق مارينكا، بعد قيام القوات الأوكرانية بمحاولة تنفيذ هجوم على هذا المحور.
دمرت القوات الروسية مسيرة بعد رصد أخرى أوكرانية، حيث توجهت الطائرة بشكل مباشر باتجاه المسيرة الأوكرانية واصطدمت بها وأسقطتها.

ويلاحظ في المشهد انفجار المسيرة الأوكرانية بعد سقوطها على الأرض في مؤشر على حملها لعبوة متفجرة.

ونوهت "روسيسكايا غازيتا" بأن المشهد يشير إلى أن المسيرة الروسية كانت تنفذ مهمة أخرى، لكن مشغلها استخدمها كمقاتلة بعد رصده للمسيرة الأوكرانية.
النفايات المشعة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
الخارجية الروسية: وضع تخزين النفايات المشعة في أوكرانيا يأخذ طابعا مرعبا
11:14 GMT

ونوهت الصحيفة بأن استخدام المسيرات بهدف تدمير الطائرات الأوكرانية المسيرة أصبح أمرا جديدا في المنطقة الشمالية الشرقية من العملية العسكرية الروسية الخاصة.

شاهد أيضا: استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
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