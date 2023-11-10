https://sputnikarabic.ae/20231110/لحظة-قيام-مسيرة-روسية-بصدم-أخرى-أوكرانية-وإسقاطها-فيديو--1083014727.html
لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
استطاعت مسيّرة روسية تدمير أخرى أوكرانية فوق مارينكا، بعد قيام القوات الأوكرانية بمحاولة تنفيذ هجوم على هذا المحور. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T12:52+0000
2023-11-10T12:52+0000
2023-11-10T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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دمرت القوات الروسية مسيرة بعد رصد أخرى أوكرانية، حيث توجهت الطائرة بشكل مباشر باتجاه المسيرة الأوكرانية واصطدمت بها وأسقطتها.ونوهت "روسيسكايا غازيتا" بأن المشهد يشير إلى أن المسيرة الروسية كانت تنفذ مهمة أخرى، لكن مشغلها استخدمها كمقاتلة بعد رصده للمسيرة الأوكرانية.شاهد أيضا: استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231110/الخارجية-الروسية-وضع-تخزين-النفايات-المشعة-في-أوكرانيا-يأخذ-طابعا-مرعبا--عاجل-1083009445.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
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استطاعت مسيّرة روسية تدمير أخرى أوكرانية فوق مارينكا، بعد قيام القوات الأوكرانية بمحاولة تنفيذ هجوم على هذا المحور.
دمرت القوات الروسية مسيرة بعد رصد أخرى أوكرانية، حيث توجهت الطائرة بشكل مباشر باتجاه المسيرة الأوكرانية واصطدمت بها وأسقطتها.
ويلاحظ في المشهد انفجار المسيرة الأوكرانية بعد سقوطها على الأرض في مؤشر على حملها لعبوة متفجرة.
ونوهت "روسيسكايا غازيتا" بأن المشهد يشير إلى أن المسيرة الروسية كانت تنفذ مهمة أخرى، لكن مشغلها استخدمها كمقاتلة بعد رصده للمسيرة الأوكرانية.
ونوهت الصحيفة بأن استخدام المسيرات بهدف تدمير الطائرات الأوكرانية المسيرة أصبح أمرا جديدا في المنطقة الشمالية الشرقية من العملية العسكرية الروسية الخاصة.