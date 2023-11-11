https://sputnikarabic.ae/20231111/الجيش-الإسرائيلي-سلاح-الجو-هاجم-5-آلاف-هدف-في-غزة-منذ-بداية-التوغل-البري-1083047680.html
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم 5 آلاف هدف في غزة منذ بداية التوغل البري
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم 5 آلاف هدف في غزة منذ بداية التوغل البري
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه هاجم من الجو منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 5 آلاف هدف. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T14:42+0000
2023-11-11T14:42+0000
2023-11-11T14:42+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "منذ بداية العمليات البرية، هاجم سلاح الجو، بمساعدة وتوجيه من القوات البرية، نحو 5000 هدف في قطاع غزة لإحباط التهديدات في الوقت الحقيقي".وأوضح أن الطائرات المقاتلة نفذت نحو 3300 غارة، فيما نفذت المروحيات الحربية 860 غارة، وأكثر من 570 غارة بطائرات مسيرة موجهة عن بعد.واعتبر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن هذه الهجمات "ساعدت القوات البرية في إحباط التهديدات وإغلاق دوائر النار في وقت قصير".ولفت إلى أنه "تم قياس أقصر وقت حوالي 6 دقائق من لحظة النداء (القوات البرية للقوات الجوية) للهجوم"، مشيرا إلى أنه يتم خلال الهجوم أيضا تقديم المساعدة للقوات الإسرائيلية على الأرض.وخلف القصف الإسرائيلي المستمر لغزة، دمارا غير مسبوق للقطاع وأزال أحياء كاملة، وأسفر عن مقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية، حتى مساء أمس الجمعة.وتواجه القوات البرية الإسرائيلية في القطاع منذ توغلها البري في 27 أكتوبر، مقاومة شرسة من مسلحي حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى، الذين يستخدمون إلى جانب الأسلحة الخفيفة قذائف محلية الصنع وقذائف "آر بي جي"، تمكنوا خلالها من تدمير آليات إسرائيلية وقتل جنود وضباط، وفق مقاطع مصورة لكتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس"، وبيانات متتالية للجيش الإسرائيلي حول مقتل وإصابة جنود.وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الرئيس-الفلسطيني-شعبنا-يتعرض-لحرب-إبادة-تخطت-كل-الحدود-الحمراء---عاجل-1083041389.html
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أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم 5 آلاف هدف في غزة منذ بداية التوغل البري
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه هاجم من الجو منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 5 آلاف هدف.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "منذ بداية العمليات البرية، هاجم سلاح الجو، بمساعدة وتوجيه من القوات البرية، نحو 5000 هدف في قطاع غزة لإحباط التهديدات في الوقت الحقيقي".
وأوضح أن الطائرات المقاتلة نفذت نحو 3300 غارة، فيما نفذت المروحيات الحربية 860 غارة، وأكثر من 570 غارة بطائرات مسيرة موجهة عن بعد.
واعتبر الجيش الإسرائيلي
في بيانه أن هذه الهجمات "ساعدت القوات البرية في إحباط التهديدات وإغلاق دوائر النار في وقت قصير".
ولفت إلى أنه "تم قياس أقصر وقت حوالي 6 دقائق من لحظة النداء (القوات البرية للقوات الجوية) للهجوم"، مشيرا إلى أنه يتم خلال الهجوم أيضا تقديم المساعدة للقوات الإسرائيلية على الأرض.
وخلف القصف الإسرائيلي المستمر لغزة، دمارا غير مسبوق للقطاع وأزال أحياء كاملة، وأسفر عن مقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية، حتى مساء أمس الجمعة.
وتواجه القوات البرية الإسرائيلية في القطاع منذ توغلها البري في 27 أكتوبر، مقاومة شرسة من مسلحي حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى، الذين يستخدمون إلى جانب الأسلحة الخفيفة قذائف محلية الصنع وقذائف "آر بي جي"، تمكنوا خلالها من تدمير آليات إسرائيلية وقتل جنود وضباط، وفق مقاطع مصورة لكتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس"، وبيانات متتالية للجيش الإسرائيلي حول مقتل وإصابة جنود.
وشنت إسرائيل
بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.