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https://sputnikarabic.ae/20231111/غانتس-لا-يوجد-جيش-أكثر-أخلاقية-من-الجيش-الإسرائيلي-حول-العالم-ولا-نتلقى-مواعظ-من-أحد-1083061578.html
غانتس: لا يوجد جيش حول العالم أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي ولا نتلقى مواعظ من أحد
غانتس: لا يوجد جيش حول العالم أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي ولا نتلقى مواعظ من أحد
قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة "كابينيت الحرب"، الجنرال بيني غانتس، اليوم السبت، إنه لا يوجد جيش أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي حول... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T20:30+0000
2023-11-11T20:31+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
حركة حماس
طوفان الأقصى
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن غانتس، قوله إن "إسرائيل لن تقبل أي وعظ أخلاقي من أحد"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق رئيس حزب "معسكر الدولة"، إن "الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية حول العالم، ولن نتلقى نصائح أخلاقية ممن يدعمون حركة حماس".وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال، يوم أمس الجمعة، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ليس لها أي سبب أو شرعية ويجب أن تتوقف.وقال ماكرون:وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في قطاع غزة.في وقت سابق من مساء اليوم السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزةن حيث توافد المتظاهرون إلى ساحة متحف تل أبيب والتي باتت تعرف بـ "ساحة المختطفين"، ورفعوا صور نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس" في غزة.ورفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات كتب عليها: "صفقة تبادل الأسرى والمختطفين الآن"، و"الرهائن أولا"، و"خلاص الأسرى الآن"، ودعوا إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".وخلف القصف الإسرائيلي المستمر لغزة، دمارا غير مسبوق للقطاع وأزال أحياء كاملة، وأسفر عن مقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية، حتى مساء أمس الجمعة. وتواجه القوات البرية الإسرائيلية في القطاع منذ توغلها البري في 27 أكتوبر الماضي، مقاومة شرسة من مسلحي حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى، الذين يستخدمون إلى جانب الأسلحة الخفيفة قذائف محلية الصنع وقذائف "آر بي جي"، تمكنوا خلالها من تدمير آليات إسرائيلية وقتل جنود وضباط، وفق مقاطع مصورة لكتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس"، وبيانات متتالية للجيش الإسرائيلي حول مقتل وإصابة جنود. وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
https://sputnikarabic.ae/20231111/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-للمطالبة-بإطلاق-سراح-الأسرى-لدى-حماس-1083056935.html
https://sputnikarabic.ae/20231111/محلل-إسرائيلي-لا-توجد-إمكانية-لتحقيق-النصر-في-غزة-1083051596.html
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, طوفان الأقصى
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, طوفان الأقصى

غانتس: لا يوجد جيش حول العالم أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي ولا نتلقى مواعظ من أحد

20:30 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 20:31 GMT 11.11.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
 وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة "كابينيت الحرب"، الجنرال بيني غانتس، اليوم السبت، إنه لا يوجد جيش أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي حول العالم.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن غانتس، قوله إن "إسرائيل لن تقبل أي وعظ أخلاقي من أحد"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق رئيس حزب "معسكر الدولة"، إن "الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية حول العالم، ولن نتلقى نصائح أخلاقية ممن يدعمون حركة حماس".
يوشيفيد ليفشيتز تتحدث للصحافة بعد يوم من إطلاق سراحها من قبل حركة حماس الفلسطينية، في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، إسرائيل، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى "حماس"
18:38 GMT
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال، يوم أمس الجمعة، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ليس لها أي سبب أو شرعية ويجب أن تتوقف.
وقال ماكرون:
في الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين، هؤلاء أطفال، وسيدات، وكبار سن يتعرضون للقصف والقتل... لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية... نحث إسرائيل على التوقف.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في قطاع غزة.
في وقت سابق من مساء اليوم السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزةن حيث توافد المتظاهرون إلى ساحة متحف تل أبيب والتي باتت تعرف بـ "ساحة المختطفين"، ورفعوا صور نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس" في غزة.
ورفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات كتب عليها: "صفقة تبادل الأسرى والمختطفين الآن"، و"الرهائن أولا"، و"خلاص الأسرى الآن"، ودعوا إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
محلل إسرائيلي: لا توجد إمكانية لتحقيق النصر في غزة
15:41 GMT
وخلف القصف الإسرائيلي المستمر لغزة، دمارا غير مسبوق للقطاع وأزال أحياء كاملة، وأسفر عن مقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية، حتى مساء أمس الجمعة.
وتواجه القوات البرية الإسرائيلية في القطاع منذ توغلها البري في 27 أكتوبر الماضي، مقاومة شرسة من مسلحي حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى، الذين يستخدمون إلى جانب الأسلحة الخفيفة قذائف محلية الصنع وقذائف "آر بي جي"، تمكنوا خلالها من تدمير آليات إسرائيلية وقتل جنود وضباط، وفق مقاطع مصورة لكتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس"، وبيانات متتالية للجيش الإسرائيلي حول مقتل وإصابة جنود.
وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
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