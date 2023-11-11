https://sputnikarabic.ae/20231111/هيئة-البث-الإسرائيلية-مفاوضات-إطلاق-الرهائن-دخلت-مرحلة-متقدمة-نسبيا-بوساطة-قطرية-وأمريكية-1083060149.html

هيئة البث الإسرائيلية: مفاوضات إطلاق الرهائن دخلت مرحلة متقدمة نسبيا بوساطة قطرية وأمريكية

هيئة البث الإسرائيلية: مفاوضات إطلاق الرهائن دخلت مرحلة متقدمة نسبيا بوساطة قطرية وأمريكية

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن طائرة على متنها مسؤولون إسرائيليون وصلت إلى القاهرة، في إطار المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى لدى حركة "حماس" والتي... 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T20:05+0000

2023-11-11T20:05+0000

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وأوضح المراسل العسكري والأمني، إيتاي بلومنتال، أن طائرة إدارية تقل مسؤولين إسرائيليين حطت في القاهرة أمس الأول (الخميس)، لبحث مسألة إطلاق "المختطفين" الإسرائيليين.وأضاف أن الطائرة حطت في القاهرة بعد وقت قصير من عودتها من قطر، وذلك بعد لقاء ثلاثي جمع في الدوحة رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيع ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وأشار إلى أن "هذه الرحلات من إسرائيل إلى قطر فالقاهرة، تعكس تقدما في مسألة إطلاق سراح الأسرى والمختطفين، رغم عدم تجاوز بعض الصعوبات حتى الآن".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.وتوافد المتظاهرون إلى ساحة متحف تل أبيب والتي باتت تعرف بـ "ساحة المختطفين"، ورفعوا صور نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس" في غزة.ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "صفقة تبادل الأسرى والمختطفين الآن"، و"الرهائن أولا"، و"خلاص الأسرى الآن".ودعوا إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز عشرات الأسرى منذ هجومها على المستوطنات يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تقول الحركة الفلسطينية "حماس"، إنها ترغب في مبادلتهم بنحو 6 آلاف أسير لدى إسرائيل.وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.

https://sputnikarabic.ae/20231111/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-للمطالبة-بإطلاق-سراح-الأسرى-لدى-حماس-1083056935.html

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