https://sputnikarabic.ae/20231111/-بالتزامن-مع-كلمة-نصر-الله-حزب-الله-يعلن-استهداف-3-مواقع-إسرائيلية----1083047162.html
بالتزامن مع كلمة نصر الله... "حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية
بالتزامن مع كلمة نصر الله... "حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية
أعلن الإعلام الحربي التابع لـ"المقاومة الإسلامية"، اليوم السبت، استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالتزامن مع كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T14:11+0000
2023-11-11T14:11+0000
2023-11-11T14:31+0000
العالم العربي
حسن نصرالله
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وجاء في بيان الحزب المنشور على تلغرام، أنه "عند الساعة 14:00 من بعد ظهر يوم السبت 11-11-2023 استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعات لقوات الاحتلال في وادي شوميرا وتل شعر وباديد (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة وجوارها) بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20231111/بث-مباشر-لكلمة-الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-حسن-نصر-الله-1083046273.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, حسن نصرالله, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, حسن نصرالله, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة
بالتزامن مع كلمة نصر الله... "حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية
14:11 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 14:31 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الإعلام الحربي التابع لـ"المقاومة الإسلامية"، اليوم السبت، استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالتزامن مع كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وجاء في بيان الحزب المنشور على تلغرام، أنه "عند الساعة 14:00 من بعد ظهر يوم السبت 11-11-2023 استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعات لقوات الاحتلال في وادي شوميرا وتل شعر وباديد (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة وجوارها) بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".
ونوه البيان إلى أن هذه الضربات جاءت "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة".
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية"
بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.