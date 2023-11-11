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نصر الله: إسرائيل توجه ضربات قاضية لمشاريع التطبيع التي تسعى إليها
https://sputnikarabic.ae/20231111/-بالتزامن-مع-كلمة-نصر-الله-حزب-الله-يعلن-استهداف-3-مواقع-إسرائيلية----1083047162.html
بالتزامن مع كلمة نصر الله... "حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية
بالتزامن مع كلمة نصر الله... "حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية
أعلن الإعلام الحربي التابع لـ"المقاومة الإسلامية"، اليوم السبت، استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالتزامن مع كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T14:11+0000
2023-11-11T14:31+0000
العالم العربي
حسن نصرالله
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وجاء في بيان الحزب المنشور على تلغرام، أنه "عند الساعة 14:00 من بعد ظهر يوم السبت 11-11-2023 استهدفت المقاومة الإسلامية ‏تجمعات لقوات الاحتلال في وادي شوميرا وتل شعر وباديد (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ‏وجوارها) بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20231111/بث-مباشر-لكلمة-الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-حسن-نصر-الله-1083046273.html
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العالم العربي, حسن نصرالله, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, حسن نصرالله, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة

بالتزامن مع كلمة نصر الله... "حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية

14:11 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 14:31 GMT 11.11.2023)
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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يتبع
أعلن الإعلام الحربي التابع لـ"المقاومة الإسلامية"، اليوم السبت، استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالتزامن مع كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وجاء في بيان الحزب المنشور على تلغرام، أنه "عند الساعة 14:00 من بعد ظهر يوم السبت 11-11-2023 استهدفت المقاومة الإسلامية ‏تجمعات لقوات الاحتلال في وادي شوميرا وتل شعر وباديد (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ‏وجوارها) بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".

ونوه البيان إلى أن هذه الضربات جاءت "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة".

كلمة للأمين لـحزب الله اللبناني حسن نصرالله - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
نصر الله: إسرائيل توجه ضربات قاضية لمشاريع التطبيع التي تسعى إليها
13:38 GMT
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
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