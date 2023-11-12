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https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-إسرائيل-لديها-حاليا-أفضل-فرصة-لإنجاز-صفقة-لتبادل-الرهائن-مع-حماس-1083093816.html
إعلام: إسرائيل لديها حاليا "أفضل فرصة" لإنجاز صفقة لتبادل الرهائن مع حماس
إعلام: إسرائيل لديها حاليا "أفضل فرصة" لإنجاز صفقة لتبادل الرهائن مع حماس
أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن إسرائيل لديها في الوقت الحالي "أفضل فرصة" لإتمام صفقة لتبادل الرهائن مع حركة حماس منذ بداية الحرب، مشيرا إلى ارتفاع التقديرات حول... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T21:49+0000
2023-11-12T21:48+0000
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القدس - سبوتنيك. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن المصدر قوله إن "إسرائيل لديها الآن أفضل فرصة لإنجاز صفقة لتبادل الرهائن منذ بداية الحرب وأن احتمال تنفيذها قريبا يقدر ما بين المتوسط وعال".وأوضح المصدر أن "التقدم جدي وأن ثمة إطار للصفقة المرتقبة" لكنه توقع مزيدا من النقاش حول تفاصيلها في الأيام المقبلة.وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية، من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل غدا أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار المساعي المبذولة لإنجاز الصفقة بمشاركة دولة قطر.ووفق المقترح المطروح، "سيتم إطلاق سراح ثمانين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة على مراحل عدة قد تكون بين ثلاثة وخمسة أيام حسب التقدير معظمهم من النساء والأطفال، في المقابل ستعمل إسرائيل على إطلاق عدد مماثل من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين المحتجزين لديها، فضلا عن إدخال الوقود إلى القطاع".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/قيادي-في-حماس-الصيغة-النهائية-لصفقة-تبادل-الرهائن-لم-يتم-الوصول-إليها-بعد-1083093284.html
https://sputnikarabic.ae/20231112/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-القصف-العنيف-رغم-القمة-العربية-والإسلامية-صور-وفيديو-1083062912.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

إعلام: إسرائيل لديها حاليا "أفضل فرصة" لإنجاز صفقة لتبادل الرهائن مع حماس

21:49 GMT 12.11.2023
© AFP 2023 / ERIK MARMOR الأسيرة الإسرائيلية يوخيفيد ليفشيتز، التي أفرجت عنها حركة حماس الفلسطينية في 24 أكتوبر 2023.
الأسيرة الإسرائيلية يوخيفيد ليفشيتز، التي أفرجت عنها حركة حماس الفلسطينية في 24 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AFP 2023 / ERIK MARMOR
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أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن إسرائيل لديها في الوقت الحالي "أفضل فرصة" لإتمام صفقة لتبادل الرهائن مع حركة حماس منذ بداية الحرب، مشيرا إلى ارتفاع التقديرات حول احتمالية تنفيذها.
القدس - سبوتنيك. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن المصدر قوله إن "إسرائيل لديها الآن أفضل فرصة لإنجاز صفقة لتبادل الرهائن منذ بداية الحرب وأن احتمال تنفيذها قريبا يقدر ما بين المتوسط وعال".
حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
"حماس": الصيغة النهائية لصفقة تبادل الرهائن لم يتم الوصول إليها بعد
20:51 GMT
وأوضح المصدر أن "التقدم جدي وأن ثمة إطار للصفقة المرتقبة" لكنه توقع مزيدا من النقاش حول تفاصيلها في الأيام المقبلة.
وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية، من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل غدا أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار المساعي المبذولة لإنجاز الصفقة بمشاركة دولة قطر.
ووفق المقترح المطروح، "سيتم إطلاق سراح ثمانين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة على مراحل عدة قد تكون بين ثلاثة وخمسة أيام حسب التقدير معظمهم من النساء والأطفال، في المقابل ستعمل إسرائيل على إطلاق عدد مماثل من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين المحتجزين لديها، فضلا عن إدخال الوقود إلى القطاع".
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يرفض عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة.. صور وفيديو
21:28 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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