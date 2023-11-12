https://sputnikarabic.ae/20231112/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-مستمرون-في-الحرب-على-غزة-حتى-النصر-1083071459.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: مستمرون في الحرب على غزة حتى النصر

رئيس الأركان الإسرائيلي: مستمرون في الحرب على غزة حتى النصر

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، إن الجيش مستمر في حربه على قطاع غزة حتى النصر. 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T09:41+0000

2023-11-12T09:41+0000

2023-11-12T09:41+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال هاليفي خلال قيامه بطلعة جوية فوق قطاع غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بعمل مهمة، وأن الجميع من خلفه حتى تحقيق النصر في غزة.وكان الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، قد أجرى اتصالا هاتفيا بقائد لواء "جولاني" الموجود في قطاع غزة، ملوحا له بعلم اللواء وعلم بلاده.وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، أن القوات المسلحة الروسية على علم بأن الرهائن الموجودين لدى حركة "حماس" الفلسطينية قد يكونون ضمن القوافل المتجهة إلى جنوبي قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش، جوناثان كونريكوس: "لا أستطيع الخوض في التفاصيل لأنها تتعلق بقضايا عملياتية، ولا أستطيع إلا أن أقول إننا على علم بهذه المشكلة، وإحدى وسائل الإعلام المتخصصة كانت تراقب حركة المدنيين من الشمال إلى الجنوب".ورد كونريكوس خلال مؤتمره الصحفي، الذي تم بثه عبر صفحة الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس"، على سؤال حول ما إذا كانت هناك أحكام لإجراء أي عمليات تفتيش لمعرفة ما إذا كان هناك رهائن من "حماس" بين الأشخاص المتوجهين إلى جنوبي قطاع غزة، بالقول إنه لا توجد نقاط تفتيش مادية، ولكن يتم بذل جهود أخرى كثيرة لرصد ومنع ذلك.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، في السابع من الشهر الماضي، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231112/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-أكثر-من-150-نفقا-لـحماس-في-غزة-1083064707.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى