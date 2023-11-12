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https://sputnikarabic.ae/20231112/رئيس-غازبروم-الدول-الأوروبية-ما-زالت-تزود-بالغاز-الروسي-1083066734.html
رئيس "غازبروم": الدول الأوروبية ما زالت تستورد الغاز الروسي
رئيس "غازبروم": الدول الأوروبية ما زالت تستورد الغاز الروسي
أكد الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، أليكسي ميلر، أن الدول الأوروبية، بما ‏في ذلك التي أعلنت رسميا رفضها للغاز الروسي، تواصل استيراده... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T07:07+0000
2023-11-12T07:15+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال في تصريحات لقناة "روسيا 1"، أمس السبت: "بشكل عام، فيما يتعلق بجنوب وجنوب شرق أوروبا، لا يزال يتم توريد الغاز الروسي إلى هناك بموجب عقود موقعة، ولهذا السبب لا يزال الغاز الروسي في السوق الأوروبية، وليس بكميات قليلة، وأود أن أؤكد أن هذا لا يزال يجري، وقد لوحظ ذلك حتى في الدول التي أعلنت أنها لا تملك الغاز الروسي في أسواقها الخاصة".وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" أن "روسيا تزود الغاز عبر الأراضي الأوكرانية إلى مركز في بومغارتن في النمسا، حيث يتم شحنه من خلاله إلى دول الاتحاد الأوروبي".ومنذ أن شنّت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022، بدأ الاتحاد الأوروبي البحث عن سبل للحد من دخل روسيا من صادرات الغاز والنفط، فضلاً عن الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، وأدى القرار إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز في جميع أنحاء الكتلة.
https://sputnikarabic.ae/20231101/تركيا-تبحث-إنشاء-منصة-دولية-لتجارة-الغاز-مع-غازبروم-الروسية-1082695030.html
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روسيا, شركة غازبروم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, شركة غازبروم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيس "غازبروم": الدول الأوروبية ما زالت تستورد الغاز الروسي

07:07 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 07:15 GMT 12.11.2023)
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شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
شركة "غازبروم"
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أكد الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، أليكسي ميلر، أن الدول الأوروبية، بما ‏في ذلك التي أعلنت رسميا رفضها للغاز الروسي، تواصل استيراده بموجب العقود القائمة.‏
موسكو - سبوتنيك. وقال في تصريحات لقناة "روسيا 1"، أمس السبت: "بشكل عام، فيما يتعلق بجنوب وجنوب شرق أوروبا، لا يزال يتم توريد الغاز الروسي إلى هناك بموجب عقود موقعة، ولهذا السبب لا يزال الغاز الروسي في السوق الأوروبية، وليس بكميات قليلة، وأود أن أؤكد أن هذا لا يزال يجري، وقد لوحظ ذلك حتى في الدول التي أعلنت أنها لا تملك الغاز الروسي في أسواقها الخاصة".
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" أن "روسيا تزود الغاز عبر الأراضي الأوكرانية إلى مركز في بومغارتن في النمسا، حيث يتم شحنه من خلاله إلى دول الاتحاد الأوروبي".
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ومنذ أن شنّت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022، بدأ الاتحاد الأوروبي البحث عن سبل للحد من دخل روسيا من صادرات الغاز والنفط، فضلاً عن الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، وأدى القرار إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز في جميع أنحاء الكتلة.
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