https://sputnikarabic.ae/20231113/أوبك-ترفع-توقعاتها-لإنتاج-النفط-الروسي-في-2023-بمقدار-80-ألف-برميل-يوميا-1083113033.html

‏"أوبك"‏‎ ‎ترفع توقعاتها لإنتاج النفط الروسي في 2023 ‏بمقدار 80 ألف برميل يوميا

‏"أوبك"‏‎ ‎ترفع توقعاتها لإنتاج النفط الروسي في 2023 ‏بمقدار 80 ألف برميل يوميا

رفعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الإثنين، توقعاتها لإنتاج النفط والمكثفات في روسيا لعام 2023، بمقدار 80 ألف برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 10.6... 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T13:20+0000

2023-11-13T13:20+0000

2023-11-13T13:30+0000

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وأشار تقرير "أوبك" الشهري، إلى أنه "بالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا إلى متوسط 10.6 مليون برميل يوميا، وهو ما تم تعديله بالزيادة بنحو 80 مليون برميل يوميا عن تقييم الشهر السابق".كما حدثت "أوبك" في أحدث تقاريرها، توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2023 بشكل طفيف، وتتوقع زيادة بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا ليصل إلى 102.1 مليون برميل يوميا.وجاء في التقرير أنه "بالنسبة لعام 2023، يتم تعديل نمو الطلب العالمي على النفط صعودا بشكل طفيف مقارنة بالتقييم السابق إلى 2.5 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 102.1 مليون برميل يوميا". وقررت روسيا تمديد خفضها الطوعي في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024. وقال نوفاك إنه تم التوصل إلى الكمية المعلن عنها للتخفيضات الطوعية في أبريل/ نيسان.كما أبقت "أوبك" على توقعاتها لإنتاج أمريكا من النفط والمكثفات في عام 2023 دون تغيير، موضحة أنها تتوقع ارتفاعه بمقدار 800 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.8 مليون برميل يوميا.وقامت "أوبك" بتحديث توقعاتها لإنتاج النفط لعام 2023 للدول خارج المنظمة وتتوقع زيادة بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا ليبلغ 67.6 مليون برميل يوميا.وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لصادراتها من النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين: "ستواصل روسيا تمديد الخفض الطوعي لصادرات النفط إلى السوق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023".وأضاف نوفاك، "في الشهر المقبل، سيتم إجراء تحليل للسوق، من أجل اتخاذ قرار بشأن زيادة التخفيض أو زيادة إنتاج النفط".وكان ألكسندر نوفاك أعلن، في وقت سابق، أن التخفيض الطوعي الإضافي في صادرات النفط يهدف إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول "أوبك+" من أجل الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط.وبدأت روسيا خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار500 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار الماضي، ما ساعد في استعادة العلاقات في السوق على خلفية تطبيق بعض الدول لآلية سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.وأعلن تحالف "أوبك+" عقب اجتماع فيينا في 4 يونيو/ حزيران الماضي، عن تمديد اتفاقه حتى عام 2024 وخفض المستوى الإجمالي المستهدف لإنتاج النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من العام المقبل.وكان الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، هيثم الغيص، توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2045، أي بنسبة 23 بالمئة عن المعدلات الحالية.

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سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أوبك, روسيا, اقتصاد