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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231113/الدفاع-الجيش-الروسي-يحيد-80-عسكريا-ويحلق-خسائر-كبيرة-بالقوات-الأوكرانية-جنوب-دونيتسك-1083094997.html
الدفاع: الجيش الروسي يحيد 80 عسكريا ويلحق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية جنوب دونيتسك
الدفاع: الجيش الروسي يحيد 80 عسكريا ويلحق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية جنوب دونيتسك
قال أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة فوستوك، إن العسكريين الروس أوقفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية خمس محاولات للجيش الأوكراني للقيام بالالتفاف على محور... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T03:28+0000
2023-11-13T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
قصف مدفعي
مقتل عسكريين
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وقال تشيخوف، "على محور جنوب دونيتسك، أوقفت وحدات من مجموعة قوات فوستوك، بدعم مدفعي، خمس محاولات لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شمال نيكولسكي وأوجليدار وستارومايورسكي، وتم تدمير القوة البشرية والمركبات".ووفقًا لتشيخوف، أطلقت القوات الجوية التكتيكية والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية النار على الأماكن التي تركزت فيها القوى البشرية والمعدات في وحدات من اللواء 31 الميكانيكي والهجوم الجوي رقم 79 ولواء الدفاع الإقليمي رقم 128 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يانتارني، نوفوميخيلوفكا وأوغليدار، فوديانوي، شاختيورسكي، نوفودونتسكي، وستارومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال رئيس المركز الصحفي، إن "خسائر العدو كانت عربتي مشاة قتالية ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777 عيار 155 ملم، وأكثر من 80 مسلحا بين قتيل وجريح".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231112/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-وقود-أوكراني-في-نيكولاييف-1083075699.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, قصف مدفعي, مقتل عسكريين
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, قصف مدفعي, مقتل عسكريين

الدفاع: الجيش الروسي يحيد 80 عسكريا ويلحق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية جنوب دونيتسك

03:28 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 04:55 GMT 13.11.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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قال أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة فوستوك، إن العسكريين الروس أوقفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية خمس محاولات للجيش الأوكراني للقيام بالالتفاف على محور جنوب دونيتسك ودمروا سبعة أطقم هاون معادية.
وقال تشيخوف، "على محور جنوب دونيتسك، أوقفت وحدات من مجموعة قوات فوستوك، بدعم مدفعي، خمس محاولات لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شمال نيكولسكي وأوجليدار وستارومايورسكي، وتم تدمير القوة البشرية والمركبات".
وأضاف: "خلال المعركة المضادة للبطاريات، فقد العدو سبعة أطقم هاون".
ووفقًا لتشيخوف، أطلقت القوات الجوية التكتيكية والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية النار على الأماكن التي تركزت فيها القوى البشرية والمعدات في وحدات من اللواء 31 الميكانيكي والهجوم الجوي رقم 79 ولواء الدفاع الإقليمي رقم 128 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يانتارني، نوفوميخيلوفكا وأوغليدار، فوديانوي، شاختيورسكي، نوفودونتسكي، وستارومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال رئيس المركز الصحفي، إن "خسائر العدو كانت عربتي مشاة قتالية ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777 عيار 155 ملم، وأكثر من 80 مسلحا بين قتيل وجريح".
سفينة روسية تطلق صواريخ على مواقع الإرهاب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودع وقود للقوات الأوكرانية في نيكولاييف
أمس, 11:39 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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