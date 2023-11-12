https://sputnikarabic.ae/20231112/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-وقود-أوكراني-في-نيكولاييف-1083075699.html
القوات الروسية تدمر مستودع وقود للقوات الأوكرانية في نيكولاييف
القوات الروسية تدمر مستودع وقود للقوات الأوكرانية في نيكولاييف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش دمّر مستودع وقود تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T11:39+0000
2023-11-12T11:39+0000
2023-11-12T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010638_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_117dddc2f1a4ab8b1a557925cef18b87.jpg
وقالت الدفاع في بيانها: "في منطقة كونستانتينوفكا في مقاطعة نيكولاييف، تم تدمير مستودع الوقود التابع للمركز اللوجستي رقم 81 للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "في منطقة أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز السيطرة للواء الهجوم الجوي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه بشكل عام، قام الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية، دمرت المعدات العسكرية والقوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231112/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-33-الميكانيكي-الأوكراني-في-رابوتينو-1083075444.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010638_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba1c052e6ce08c209d5ad68e7974c5f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر مستودع وقود للقوات الأوكرانية في نيكولاييف
11:39 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 12.11.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش دمّر مستودع وقود تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف.
وقالت الدفاع في بيانها: "في منطقة كونستانتينوفكا في مقاطعة نيكولاييف، تم تدمير مستودع الوقود التابع للمركز اللوجستي رقم 81 للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "في منطقة أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز السيطرة للواء الهجوم الجوي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أنه بشكل عام، قام الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية، دمرت المعدات العسكرية والقوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.