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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231112/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-وقود-أوكراني-في-نيكولاييف-1083075699.html
القوات الروسية تدمر مستودع وقود للقوات الأوكرانية في نيكولاييف
القوات الروسية تدمر مستودع وقود للقوات الأوكرانية في نيكولاييف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش دمّر مستودع وقود تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T11:39+0000
2023-11-12T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "في منطقة كونستانتينوفكا في مقاطعة نيكولاييف، تم تدمير مستودع الوقود التابع للمركز اللوجستي رقم 81 للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "في منطقة أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز السيطرة للواء الهجوم الجوي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه بشكل عام، قام الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية، دمرت المعدات العسكرية والقوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231112/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-33-الميكانيكي-الأوكراني-في-رابوتينو-1083075444.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مستودع وقود للقوات الأوكرانية في نيكولاييف

11:39 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 12.11.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش دمّر مستودع وقود تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف.
وقالت الدفاع في بيانها: "في منطقة كونستانتينوفكا في مقاطعة نيكولاييف، تم تدمير مستودع الوقود التابع للمركز اللوجستي رقم 81 للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "في منطقة أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز السيطرة للواء الهجوم الجوي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أنه بشكل عام، قام الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية، دمرت المعدات العسكرية والقوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء 33 الميكانيكي الأوكراني في رابوتينو
11:33 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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