https://sputnikarabic.ae/20231114/الجدول-الدوري-للمادة-المظلمة-من-العناصر-غير-المرئية-وتكتيك-الكماشة-لحل-لغز-الوعي-1083153392.html
الجدول الدوري للمادة المظلمة من العناصر غير المرئية
الجدول الدوري للمادة المظلمة من العناصر غير المرئية
تشير نظرية جديدة إلى أن المادة المظلمة قد تأتي في جسيمات وأوزان متعددة، على غرار العناصر العادية في الجدول الدوري. يمكن للمجرات الصغيرة، التي جُرّدت من نجومها... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T17:27+0000
2023-11-14T17:27+0000
2023-11-14T17:42+0000
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الجدول الدوري للمادة المظلمة من العناصر غير المرئية
الجدول الدوري للمادة المظلمة من العناصر غير المرئية
لا يمكننا تفسير تطور الوعي إلا إذا قمنا بتحليل فلسفة الدماغ، وكذلك فيزياءه.نص الحلقة:ربما يكون الكون قد أنتج المادة المظلمة في الدقائق القليلة الأولى من الانفجار الكبير، وفقًا لبحث جديد. ثم حوصرت هذه الجسيمات في جيوب شديدة الكثافة. تقترح دراسة أن بعض هذه الجيوب انقسمت لتصبح ثقوبًا سوداء، والتي تذوب بعد ذلك في وابل من "أنواع" جسيمات المادة المظلمة المتعددة، ما يخلق "جدولًا دوريًا للمادة المظلمة" من العناصر غير المرئية.اكتشف علماء الفلك بقايا تآكل 100 مجرة قزمة تم تجريدها بعنف من طبقتها الخارجية من النجوم بواسطة مجرات أكبر. تمثل هذه المجرات المعطلة "الحلقة المفقودة" في تطور نوع محير من المجرات يسمى المجرات القزمة فائقة الصغر.يقول العلماء إن الوعي لا يمكن تفسيره من خلال كيمياء الدماغ وحدها.. لا يمكننا تفسير تطور الوعي إلا إذا قمنا بتحليل فلسفة الدماغ، وكذلك فيزياءه. كما أن علم الوعي لم يرق إلى مستوى التوقعات. ورغم عقود من البحث، لا توجد دلائل على الإجماع حول الوعي، مع العديد من النظريات المنافسة التي لا تزال محل خلاف.أدى ثوران بركاني قبالة جزيرة إيو جيما اليابانية إلى تكوين جزيرة جديدة بعرض 330 قدمًا شمال موقع الانفجار مباشرة. تم تسجيل العديد من الانفجارات تحت الماء في هذه المنطقة، في السنوات الأخيرة. تتميز هذه الأحداث، المعروفة باسم الانفجارات البركانية، بانفجارات البخار والمواد البركانية على السطح.فالشمبانزي يستخدم تكتيكًا عسكريًا قديمًا لاتخاذ القرارات وتجنب الاشتباكات القاتلة المحتملة مع الجماعات المتنافسة.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, أخبار اليابان, аудио
مرايا العلوم, أخبار اليابان, аудио
الجدول الدوري للمادة المظلمة من العناصر غير المرئية
17:27 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 17:42 GMT 14.11.2023)
تشير نظرية جديدة إلى أن المادة المظلمة قد تأتي في جسيمات وأوزان متعددة، على غرار العناصر العادية في الجدول الدوري. يمكن للمجرات الصغيرة، التي جُرّدت من نجومها أن تكون الحلقة المفقودة في التطور الكوني.
لا يمكننا تفسير تطور الوعي إلا إذا قمنا بتحليل فلسفة الدماغ، وكذلك فيزياءه.
ربما يكون الكون قد أنتج المادة المظلمة في الدقائق القليلة الأولى من الانفجار الكبير، وفقًا لبحث جديد. ثم حوصرت هذه الجسيمات في جيوب شديدة الكثافة. تقترح دراسة أن بعض هذه الجيوب انقسمت لتصبح ثقوبًا سوداء، والتي تذوب بعد ذلك في وابل من "أنواع" جسيمات المادة المظلمة المتعددة، ما يخلق "جدولًا دوريًا للمادة المظلمة" من العناصر غير المرئية.
اكتشف علماء الفلك
بقايا تآكل 100 مجرة قزمة تم تجريدها بعنف من طبقتها الخارجية من النجوم بواسطة مجرات أكبر. تمثل هذه المجرات المعطلة "الحلقة المفقودة" في تطور نوع محير من المجرات يسمى المجرات القزمة فائقة الصغر.
يُظهر هذا الاكتشاف أن المجرات القزمية غير المنتظمة، والتي تعد من بين مجموعات النجوم الأكثر كثافة في الكون هي البقايا المتحجرة للمجرات القزمة العادية، التي تم تدميرها في مواجهات جاذبية عنيفة مع مجرات أخرى.
يقول العلماء إن الوعي لا يمكن تفسيره من خلال كيمياء الدماغ
وحدها.. لا يمكننا تفسير تطور الوعي إلا إذا قمنا بتحليل فلسفة الدماغ، وكذلك فيزياءه. كما أن علم الوعي لم يرق إلى مستوى التوقعات. ورغم عقود من البحث، لا توجد دلائل على الإجماع حول الوعي، مع العديد من النظريات المنافسة التي لا تزال محل خلاف.
في كتاب جديد بعنوان "ماذا الغرض من الكون؟"، يتم تناول السؤال بشكل مباشر حول سبب صعوبة إحراز تقدم في مجال الوعي. تكمن الصعوبة الأساسية في أن الوعي يتحدى الملاحظة. لا يمكنك النظر داخل عقل شخص ما ورؤية مشاعره وتجاربه.
أدى ثوران بركاني قبالة جزيرة إيو جيما اليابانية
إلى تكوين جزيرة جديدة بعرض 330 قدمًا شمال موقع الانفجار مباشرة. تم تسجيل العديد من الانفجارات تحت الماء في هذه المنطقة، في السنوات الأخيرة. تتميز هذه الأحداث، المعروفة باسم الانفجارات البركانية، بانفجارات البخار والمواد البركانية على السطح.
اكتشف العلماء أن حيوانات الشمبانزي، التي تعيش في كوت ديفوار، تقوم بمراقبة بعضها بعضا لتجنب الصراع أو التحريض عليه، كما هو الحال في العمليات العسكرية البشرية.
فالشمبانزي يستخدم تكتيكًا عسكريًا قديمًا لاتخاذ القرارات وتجنب الاشتباكات القاتلة المحتملة مع الجماعات المتنافسة.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد