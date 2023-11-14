https://sputnikarabic.ae/20231114/الجدول-الدوري-للمادة-المظلمة-من-العناصر-غير-المرئية-وتكتيك-الكماشة-لحل-لغز-الوعي-1083153392.html

الجدول الدوري للمادة المظلمة من العناصر غير المرئية

الجدول الدوري للمادة المظلمة من العناصر غير المرئية

تشير نظرية جديدة إلى أن المادة المظلمة قد تأتي في جسيمات وأوزان متعددة، على غرار العناصر العادية في الجدول الدوري. يمكن للمجرات الصغيرة، التي جُرّدت من نجومها... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T17:27+0000

2023-11-14T17:27+0000

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الجدول الدوري للمادة المظلمة من العناصر غير المرئية الجدول الدوري للمادة المظلمة من العناصر غير المرئية

لا يمكننا تفسير تطور الوعي إلا إذا قمنا بتحليل فلسفة الدماغ، وكذلك فيزياءه.نص الحلقة:ربما يكون الكون قد أنتج المادة المظلمة في الدقائق القليلة الأولى من الانفجار الكبير، وفقًا لبحث جديد. ثم حوصرت هذه الجسيمات في جيوب شديدة الكثافة. تقترح دراسة أن بعض هذه الجيوب انقسمت لتصبح ثقوبًا سوداء، والتي تذوب بعد ذلك في وابل من "أنواع" جسيمات المادة المظلمة المتعددة، ما يخلق "جدولًا دوريًا للمادة المظلمة" من العناصر غير المرئية.اكتشف علماء الفلك بقايا تآكل 100 مجرة قزمة تم تجريدها بعنف من طبقتها الخارجية من النجوم بواسطة مجرات أكبر. تمثل هذه المجرات المعطلة "الحلقة المفقودة" في تطور نوع محير من المجرات يسمى المجرات القزمة فائقة الصغر.يقول العلماء إن الوعي لا يمكن تفسيره من خلال كيمياء الدماغ وحدها.. لا يمكننا تفسير تطور الوعي إلا إذا قمنا بتحليل فلسفة الدماغ، وكذلك فيزياءه. كما أن علم الوعي لم يرق إلى مستوى التوقعات. ورغم عقود من البحث، لا توجد دلائل على الإجماع حول الوعي، مع العديد من النظريات المنافسة التي لا تزال محل خلاف.أدى ثوران بركاني قبالة جزيرة إيو جيما اليابانية إلى تكوين جزيرة جديدة بعرض 330 قدمًا شمال موقع الانفجار مباشرة. تم تسجيل العديد من الانفجارات تحت الماء في هذه المنطقة، في السنوات الأخيرة. تتميز هذه الأحداث، المعروفة باسم الانفجارات البركانية، بانفجارات البخار والمواد البركانية على السطح.فالشمبانزي يستخدم تكتيكًا عسكريًا قديمًا لاتخاذ القرارات وتجنب الاشتباكات القاتلة المحتملة مع الجماعات المتنافسة.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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