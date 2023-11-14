https://sputnikarabic.ae/20231114/بلينكن-يعترف-بوجود-خلافات-داخل-الخارجية-الأمريكية-حول-الحرب-بين-إسرائيل-وحماس-1083134944.html

بلينكن يعترف بوجود خلافات داخل الخارجية الأمريكية حول الحرب بين إسرائيل و"حماس"‏

بلينكن يعترف بوجود خلافات داخل الخارجية الأمريكية حول الحرب بين إسرائيل و"حماس"‏

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه على علم بوجود خلافات داخل وزارته، بشأن نهج إدارة ‏الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T09:56+0000

2023-11-14T09:56+0000

2023-11-14T09:56+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وكتب بلينكن في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفيه، أمس الإثنين، ونقلتها وسائل إعلام أمريكية: "أعلم أنه بالنسبة للكثيرين منكم، فإن المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة لها أثر شخصي كبير، إن الألم الذي يصاحب رؤية الصور اليومية للرضع والأطفال وكبار السن والنساء، وغيرهم من المدنيين الذين يعانون في هذه الأزمة أمر مؤلم، وأشعر بذلك بنفسي".وأشار في الرسالة، إلى أن "بعض الأشخاص في وزارة الخارجية الأمريكية، قد يختلفون مع الأساليب التي نتبعها، أو لديهم وجهات نظر حول ما يمكننا القيام به بشكل أفضل، وقمنا بتنظيم منتديات في واشنطن للاستماع إليكم، وحثثنا المديرين والفرق على إجراء مناقشات صريحة في المواقع حول العالم على وجه التحديد، حتى نتمكن من سماع تعليقاتكم وأفكاركم، وطلبت من قيادتنا العليا الاستمرار في القيام بذلك".وفي رسالته الإلكترونية، قدم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لمحة عامة عن رحلته إلى الشرق الأوسط وآسيا الأسبوع الماضي، قائلا إن “الهدف الشامل لأمريكا يظل كما هو: إنهاء هذا الصراع الرهيب في أسرع وقت ممكن، مع الوقوف إلى جانب حق إسرائيل، والالتزام بما يتوافق تماما مع القانون الإنساني الدولي، بضمان عدم تكرار أي هجوم إرهابي مثل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول مرة أخرى".وأكد مجددا أن "عددا كبيرا جدا من المدنيين الفلسطينيين لقوا حتفهم، وأنه "يمكن، بل ينبغي، فعل الكثير للحد من معاناتهم".تأتي رسالة وزير الخارجية الأمريكي إلى موظفيه، وسط غضب ومعارضة متزايدة، ليس فقط من الموظفين في وزارة الخارجية، ولكن داخل إدارة بايدن الأوسع.وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مئات الموظفين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقعوا على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن أن هناك تقارير كشفت "مذكرة معارضة" داخل الخارجية الأمريكية.وفي الشهر الماضي، استقال مسؤول علنا من الوكالة، بسبب نهج إدارة بايدن في الصراع، بينما أعرب مسؤولون في أماكن أخرى من الإدارة، عن غضبهم بهدوء مع تزايد عدد القتلى المدنيين.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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https://sputnikarabic.ae/20231109/بايدن-نتنياهو-يستغرق-وقتا-أطول-لتنفيذ-وقف-إطلاق-نار-في-غزة-فيديو-1082993708.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي