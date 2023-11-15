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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231115/زيلينسكي-يشكو-من-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-طائرات-إف-16-1083182260.html
زيلينسكي يشتكي من تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف-16"
زيلينسكي يشتكي من تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف-16"
صرّح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن السلطات الأوكرانية ترغب في زيادة حجم تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16" الأمريكية. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T19:13+0000
2023-11-15T19:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال زيلينسكي، خلال اجتماع مع ممثلين عن بعض الدول الأفريقية: "لقد بدأت المهام التدريبية على طائرات "إف-16"، حتى الآن، من وجهة نظري، فهي ضئيلة، نريد تسريعها وزيادتها".ووفقا له، يجري التدريب حاليا، ولكن حجمه ليس كبيرا جدا.وأكد زيلينسكي أنه يعترف بخسارة الأسطول الجوي من الطائرات المقاتلة الأوكرانية، بسبب نقص الأفراد المؤهلين.وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الدفاع الجوي الروسي، واستنادا إلى تجربته الخاصة، يمكنه إسقاط جميع مقاتلات "إف-16" المخطط تسليمها إلى كييف، في غضون 20 يوما تقريبا.وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، قد صرّح، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا. كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا، ستتسلم هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.وتلقت أوكرانيا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات، التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أكثر من 113 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20231102/قائد-القوات-الأوكرانية-يحذر-من-سلاح-روسي-رادع-لمقاتلات-إف-16-1082720282.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

زيلينسكي يشتكي من تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف-16"

19:13 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 19:17 GMT 15.11.2023)
© AP Photoالطائرة المقاتلة "كي إف - 16" التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© AP Photo
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صرّح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن السلطات الأوكرانية ترغب في زيادة حجم تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16" الأمريكية.
وقال زيلينسكي، خلال اجتماع مع ممثلين عن بعض الدول الأفريقية: "لقد بدأت المهام التدريبية على طائرات "إف-16"، حتى الآن، من وجهة نظري، فهي ضئيلة، نريد تسريعها وزيادتها".
ووفقا له، يجري التدريب حاليا، ولكن حجمه ليس كبيرا جدا.

وأشار زيلينسكي إلى أن كييف تواجه مشاكل في المهمات التدريبية لأنه ليس لديها الكثير من الطيارين ولا يمكنها إرسال الجميع إلى الخارج لتعلم كيفية قيادة طائرات "إف-16".

وأكد زيلينسكي أنه يعترف بخسارة الأسطول الجوي من الطائرات المقاتلة الأوكرانية، بسبب نقص الأفراد المؤهلين.
عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
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2 نوفمبر, 07:22 GMT
وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الدفاع الجوي الروسي، واستنادا إلى تجربته الخاصة، يمكنه إسقاط جميع مقاتلات "إف-16" المخطط تسليمها إلى كييف، في غضون 20 يوما تقريبا.

وفي السابق، صرّح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن أوكرانيا لن تبدأ باستخدام مقاتلات "إف-16" الأمريكية، قبل ربيع العام المقبل.

وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، قد صرّح، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا. كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا، ستتسلم هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.
وتلقت أوكرانيا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات، التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أكثر من 113 مليار دولار.
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