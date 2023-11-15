https://sputnikarabic.ae/20231115/زيلينسكي-يشكو-من-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-طائرات-إف-16-1083182260.html

زيلينسكي يشتكي من تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف-16"

زيلينسكي يشتكي من تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف-16"

صرّح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن السلطات الأوكرانية ترغب في زيادة حجم تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16" الأمريكية. 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T19:13+0000

2023-11-15T19:13+0000

2023-11-15T19:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال زيلينسكي، خلال اجتماع مع ممثلين عن بعض الدول الأفريقية: "لقد بدأت المهام التدريبية على طائرات "إف-16"، حتى الآن، من وجهة نظري، فهي ضئيلة، نريد تسريعها وزيادتها".ووفقا له، يجري التدريب حاليا، ولكن حجمه ليس كبيرا جدا.وأكد زيلينسكي أنه يعترف بخسارة الأسطول الجوي من الطائرات المقاتلة الأوكرانية، بسبب نقص الأفراد المؤهلين.وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الدفاع الجوي الروسي، واستنادا إلى تجربته الخاصة، يمكنه إسقاط جميع مقاتلات "إف-16" المخطط تسليمها إلى كييف، في غضون 20 يوما تقريبا.وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، قد صرّح، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا. كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا، ستتسلم هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.وتلقت أوكرانيا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات، التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أكثر من 113 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20231102/قائد-القوات-الأوكرانية-يحذر-من-سلاح-روسي-رادع-لمقاتلات-إف-16-1082720282.html

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