https://sputnikarabic.ae/20231115/عباس-الشعب-الفلسطيني-يواجه-عدوانا-ظالما-يستهدف-وجوده-وهويته-1083170240.html

عباس: الشعب الفلسطيني يواجه عدوانا ظالما يستهدف وجوده وهويته

عباس: الشعب الفلسطيني يواجه عدوانا ظالما يستهدف وجوده وهويته

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي التابعة لدولة فلسطين، مشيرا إلى أنه يمثل جزءا من المسؤولية الوطنية التي لا يمكن التخلي... 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T12:23+0000

2023-11-15T12:23+0000

2023-11-15T12:23+0000

العالم العربي

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العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

محمود عباس

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ولفت عباس إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض كل مخططات تهجير وترحيل الفلسطينيين من وطنهم، مشيرا إلى أن "العدوان الظالم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل وصمة عار في جبين من يدعمونه عسكريا وسياسيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.وتابع: "قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لديهما مصير واحد، ولن يكون هناك سلام دون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، مشيرا إلى أن "إعلان الاستقلال قبل 35 عاما كان قرارا وطنيا من منظمة التحرير بعد عقود من النضال الوطني وفجر فلسطين سيبزغ قريبا وتضحيات شعبنا لن يتم إهدارها".وأثنى عباس على "موقف الدول الرافضة للاحتلال والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفسطيني، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231115/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-القصف-واقتراب-صفقة-تبادل-الأسرى-فيديو-وصور--1083158436.html

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, محمود عباس