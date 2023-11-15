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https://sputnikarabic.ae/20231115/عباس-الشعب-الفلسطيني-يواجه-عدوانا-ظالما-يستهدف-وجوده-وهويته-1083170240.html
عباس: الشعب الفلسطيني يواجه عدوانا ظالما يستهدف وجوده وهويته
عباس: الشعب الفلسطيني يواجه عدوانا ظالما يستهدف وجوده وهويته
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي التابعة لدولة فلسطين، مشيرا إلى أنه يمثل جزءا من المسؤولية الوطنية التي لا يمكن التخلي... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T12:23+0000
2023-11-15T12:23+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
محمود عباس
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ولفت عباس إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض كل مخططات تهجير وترحيل الفلسطينيين من وطنهم، مشيرا إلى أن "العدوان الظالم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل وصمة عار في جبين من يدعمونه عسكريا وسياسيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.وتابع: "قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لديهما مصير واحد، ولن يكون هناك سلام دون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، مشيرا إلى أن "إعلان الاستقلال قبل 35 عاما كان قرارا وطنيا من منظمة التحرير بعد عقود من النضال الوطني وفجر فلسطين سيبزغ قريبا وتضحيات شعبنا لن يتم إهدارها".وأثنى عباس على "موقف الدول الرافضة للاحتلال والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفسطيني، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231115/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-القصف-واقتراب-صفقة-تبادل-الأسرى-فيديو-وصور--1083158436.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, محمود عباس
العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, محمود عباس

عباس: الشعب الفلسطيني يواجه عدوانا ظالما يستهدف وجوده وهويته

12:23 GMT 15.11.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي التابعة لدولة فلسطين، مشيرا إلى أنه يمثل جزءا من المسؤولية الوطنية التي لا يمكن التخلي عنها.
ولفت عباس إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض كل مخططات تهجير وترحيل الفلسطينيين من وطنهم، مشيرا إلى أن "العدوان الظالم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل وصمة عار في جبين من يدعمونه عسكريا وسياسيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.
وصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء.. فيديو وصور
11:32 GMT
وتابع: "قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لديهما مصير واحد، ولن يكون هناك سلام دون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، مشيرا إلى أن "إعلان الاستقلال قبل 35 عاما كان قرارا وطنيا من منظمة التحرير بعد عقود من النضال الوطني وفجر فلسطين سيبزغ قريبا وتضحيات شعبنا لن يتم إهدارها".
وأثنى عباس على "موقف الدول الرافضة للاحتلال والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفسطيني، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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Раненые в больнице аль-Шифа после удара по больнице Аль-Ахли в Газе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء.. فيديو وصور11:32 GMTВоеннослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
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