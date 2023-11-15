https://sputnikarabic.ae/20231115/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-إسرائيل-تسعى-لنصر-وهمي-باقتحام-المستشفيات-وتماطل-في-ملف-الأسرى--1083170876.html

قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": إسرائيل تسعى لنصر وهمي باقتحام المستشفيات وتماطل في ملف الأسرى

قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": إسرائيل تسعى لنصر وهمي باقتحام المستشفيات وتماطل في ملف الأسرى

رأى عضو القيادة السياسية في حركة "حماس"، رأفت مُرّة، أنه ليس مستغربًا أن يصدر موقفان أمريكيان خلال ساعة واحدة تقريبًا، الأول من البيت الأبيض والثاني من... 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T12:37+0000

2023-11-15T12:37+0000

2023-11-15T12:37+0000

العالم العربي

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083101351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc018d0ff93a53b1debfd4faaecda8fa.jpg

وأكد عضو القيادة السياسية في حركة "حماس" في حديثٍ لإذاعة "سبوتنيك": "أنه بعد التصريحات الأمريكية باشر الجيش الإسرائيلي هجومه المباشر على المستشفى بعد استمرار حصاره لفترة طويلة، وترافق ذلك مع الادعاء الكاذب الإسرائيلي والأمريكي بوجود قيادات لحركة "حماس" وعدد من الرهائن والأسرى الإسرائيليين داخل المستشفى". ووصف مُرّة اقتحام المستشفى بـ"العدوان الإرهابي" على مؤسسة صحية وطبية لطالما كانت أبوابها مفتوحة امام كل المؤسسات الدولية الإنسانية التي تربطها بها علاقات جيدة. واعتبر أن إسرائيل لا تملك معلومات عسكرية عن قطاع غزة وتقوم بترويج إدعاءات كاذبة باستهداف مؤسسات ومواقع عسكرية لحركة "حماس"، فيما ميدانيًا الجيش الإسرائيلي ركّز على أهداف مدنية كالمدارس والجامعات ودُور العبادة من مساجد وكنائس والمؤسسات الطبية والمستشفيات التي حاصرها وقطع عنها كل شيء من الكهرباء والوقود والمياه، ونكّل بالجسم الطبي والمرضى من أطفال ونساء، ودمّر بقصفه جزءا كبيرا من المستشفيات، كذلك اقتحمها، بالتالي من أصل 85 مستشفى ومركز طبي لم يبقَ سوى 4 أو 5 مستشفيات يعملون من دون مقومات. وأكد أنه منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة "السيوف الحديدية" وضعت تل أبيب 4 أهداف وهي القضاء على حركة "حماس"، وإيجاد إدارة بديلة عن "حماس" تحكم، وتغير خريطة الشرق الأوسط، وتطلق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، لكن ميدانيًا لم تنجح إسرائيل في تنفيذ أي هدفٍ من أهدافها بل بدأت تنهزم وتتآكل قدرتها أمام العالم، مما أدى إلى معارضة شعبية لسلوك إسرائيل على مستوى العالم، ما يدفع تل أبيب على تصوير الجيش الإسرائيلي أمام مجتمعه والعالم أنه حقق هدفاً. وأشار إلى أن إسرائيل لم يعد أمامها إلا الإدعاء الكاذب أن مستشفى الشفاء هو مقر للقيادة العسكرية لـ"حماس" لتحقيق هدف عسكري وهمي. وكشف عضو القيادة السياسية في حركة "حماس" رأفت مُرّة أن "الحركة جاهزة ومستعدة لأي عملية تبادلٍ للأسرى الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين لدى تل أبيب، وأوضح أن إسرائيل هي من تماطل وتعمل على إفشال أي مبادرة لأنها في حال سيرها بالمفاوضات السياسية والحوار، فإن ذلك يُضعف من موقفها أمام الداخل الإسرائيلي والرأي العالمي، ويعني أنها تعترف بأن العدوان "السيوف الحديدية" على قطاع غزة وكل الجهود العسكرية لتحرير الأسرى الإسرائيليين أيضا باء بالفشل".

https://sputnikarabic.ae/20231115/عباس-الشعب-الفلسطيني-يواجه-عدوانا-ظالما-يستهدف-وجوده-وهويته-1083170240.html

https://sputnikarabic.ae/20231115/إعلام-إسرائيل-تضع-شرطا-لإنهاء-العملية-في-قطاع-غزة-1083169446.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم, العالم