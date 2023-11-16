https://sputnikarabic.ae/20231116/فيدان-الصمت-الغربي-أمام-وحشية-إسرائيل-في-غزة-مرعب-1083204643.html

فيدان: الصمت الغربي أمام "وحشية إسرائيل" في غزة "مرعب"

فيدان: الصمت الغربي أمام "وحشية إسرائيل" في غزة "مرعب"

انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، موقف الدول الغربية مما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ذلك يشجع على انتهاكات للقانون الدولي في مناطق... 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T11:56+0000

2023-11-16T11:56+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش، في أنقرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن فيدان وصف ما تقوم به إسرائيل بـ"الوحشية الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنه من المرعب أن يرى العالم صمتا تاما من الدول الغربية صاحبة النفوذ أمام ما يحدث من وحشية تقوم بها في غزة.وحذر وزير خارجية تركيا من أن أسلوب إسرائيل في عدم الالتزام بالقانون الدولي يمثل ضوءا أخضر لانتهاكات أخرى حول العالم، مضيفًا: "من العار أن يستمر الحصار غير القانوني والهجمات اللاإنسانية على غزة".وقال فيدان إن "هناك جريمة ضد الإنسانية يتم ارتكابها بشكل علني في غزة"، مضيفًا: "على العالم الغربي أن يحمي القيم الأخلاقية وعدم الدخول كطرف في حرب غزة".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231116/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-نصب-مرمرة-التذكاري-والسيطرة-على-ميناء-غزة-صور-وفيديو-1083200130.html

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أخبار العالم الآن, العالم, طوفان الأقصى, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار تركيا اليوم