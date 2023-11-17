https://sputnikarabic.ae/20231117/البيت-الأبيض-يندد-بتصريحات-إيلون-ماسك-بسبب-موقفه-من-فلسطين-1083249909.html

البيت الأبيض يندد بتصريحات إيلون ماسك بسبب موقفه من فلسطين

البيت الأبيض يندد بتصريحات إيلون ماسك بسبب موقفه من فلسطين

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، ندد بتصريحات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا)، حول الحرب بين غزة... 17.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-17T20:05+0000

2023-11-17T20:05+0000

2023-11-17T20:05+0000

العالم

إيلون ماسك

اسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083039395_0:37:1071:639_1920x0_80_0_0_2e050e829b385bd020b2eb1a285cf427.jpg

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، ردًا على تصريح ماسك: "من غير المقبول تكرار الكذبة البشعة وراء أكثر أعمال معاداة السامية فتكًا في التاريخ الأمريكي في أي وقت، ناهيك عن مرور شهر واحد على اليوم الأكثر دموية للشعب اليهودي منذ المحرقة"، مشيرا إلى هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وكان ماسك، يرد على أحد المستخدمين على الموقع، الذي قال: "ارتفاع معاداة السامية عبر الإنترنت كان خطأ اليهود لدعمهم "جحافل الأقليات" والترويج "للكراهية ضد البيض". مضيفا أنه "لا يتعاطف مع اليهود الذين يواجهون تعليقات بغيضة مثل "هتلر كان على حق".وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن ماسك انتقد في تغريدة لاحقة رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة غير ربحية تحارب معاداة السامية والتطرف، قائلاً إنها "تهاجم بشكل غير عادل غالبية الغرب" بسبب الكراهية المعادية لليهود بدلاً من "مجموعات الأقليات الذين يشكلون التهديد الرئيسي لهم".كتبت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكس"، يوم الخميس: "عندما يتعلق الأمر بـ"إكس" كانت دائما واضحة للغاية بشأن جهودنا لمكافحة معاداة السامية والتمييز، ولا يوجد لها مكان في العالم، إنه أمر قبيح وخاطئ، وقد توقف تمامًا".

https://sputnikarabic.ae/20231117/الإعلام-الحكومي-في-غزة-عدد-الشهداء-بلغ-12-ألفا-بينهم-5-آلاف-طفل-و3300-امرأة-1083247860.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيلون ماسك, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية