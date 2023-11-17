https://sputnikarabic.ae/20231117/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مقر-حركة-فتح-بمخيم-بلاطة-ويوقع-7-ضحايا-1083251003.html
الجيش الإسرائيلي يقصف مقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة ويوقع 7 ضحايا
الجيش الإسرائيلي يقصف مقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة ويوقع 7 ضحايا
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الجمعة/السبت، بأن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت مقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق نابلس. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T23:24+0000
2023-11-17T23:24+0000
2023-11-17T23:24+0000
أخبار الضفة الغربية
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وأكدت الوكالة، بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر "فتح" في مخيم بلاطة بصاروخ، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في المكان.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن مقتل 5 أشخاص.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231117/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسلة-غارات-عنيفة-شمال-غزة-فيديو-وصور-1083250802.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, حركة فتح, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار الضفة الغربية, حركة فتح, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
الجيش الإسرائيلي يقصف مقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة ويوقع 7 ضحايا
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الجمعة/السبت، بأن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت مقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق نابلس.
وأكدت الوكالة، بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر "فتح" في مخيم بلاطة بصاروخ، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في المكان.
وأكدت الوكالة مقتل خمسة فلسطينيين، وإصابة آخرين، خلال قصف الطائرة الإسرائيلية المسيرة
، لمقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن مقتل 5 أشخاص.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.