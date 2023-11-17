https://sputnikarabic.ae/20231117/حدوث-تسمم-جماعي-لطلاب-الأكاديمية-العسكرية-البحرية-في-أوكرانيا--1083237430.html
حدوث تسمم جماعي لطلاب الأكاديمية العسكرية البحرية في أوكرانيا
حدوث تسمم جماعي لطلاب الأكاديمية العسكرية البحرية في أوكرانيا
ذكرت صحيفة أوكرانية، اليوم الجمعة، حدوث تسمم جماعي لطلاب مدرسة أوديسا البحرية، وتم فتح قضية جنائية بموجب قضية "انتهاك القواعد الصحية". 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T12:55+0000
2023-11-17T12:55+0000
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وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أنه "كان هناك تسمم جماعي لطلاب المدرسة الثانوية البحرية في أوديسا، واعتبارًا من اليوم، ذهب 100 طالب إلى المستشفى مع ظهور علامات التسمم".وفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم تسمم الطلاب في وقت سابق، بسبب طعام منخفض الجودة في مقصف المدرسة الثانوية، وتم رفع قضية جنائية بموجب المادة "انتهاك القواعد الصحية".وفي 7نوفمبر/ تشرين الثاني الشهرالجاري، صرّحت النائبة السابقة في البرلمان الأوكراني، إيرينا فاريون، أنه يجب اعتبار الأفراد العسكريين الناطقين بالروسية، الذين يخدمون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية "أعداء".وبحسب ما كتبت صحيفة "سترانا" عبر "تلغرام"، فإن فاريون معروفة على نطاق واسع بتصريحاتها القومية، فقد اقترحت في السابق "التخلص" من السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا. ووفقا لها، من الضروري إنشاء كتيبة جيدة لهؤلاء المواطنين وإرسالهم لحفر الخنادق لـ"الجنود الأوكرانيين المقدسين".اقرأ أيضا: الكشف عن أول مؤشر حقيقي لسقوط نظام كييف
https://sputnikarabic.ae/20231117/إعلام-أمريكي-البنتاغون-يعاني-من-نقص-في-الأموال-لشراء-أسلحة-لنظام-كييف-1083233707.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, الصحة
أخبار أوكرانيا, العالم, الصحة
حدوث تسمم جماعي لطلاب الأكاديمية العسكرية البحرية في أوكرانيا
12:55 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 13:34 GMT 17.11.2023)
ذكرت صحيفة أوكرانية، اليوم الجمعة، حدوث تسمم جماعي لطلاب مدرسة أوديسا البحرية، وتم فتح قضية جنائية بموجب قضية "انتهاك القواعد الصحية".
وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أنه "كان هناك تسمم جماعي لطلاب المدرسة الثانوية البحرية في أوديسا، واعتبارًا من اليوم، ذهب 100 طالب إلى المستشفى مع ظهور علامات التسمم".
وفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم تسمم الطلاب في وقت سابق، بسبب طعام منخفض الجودة في مقصف المدرسة الثانوية، وتم رفع قضية جنائية بموجب المادة "انتهاك القواعد الصحية".
وفي 7نوفمبر/ تشرين الثاني الشهرالجاري، صرّحت النائبة السابقة في البرلمان الأوكراني، إيرينا فاريون، أنه يجب اعتبار الأفراد العسكريين الناطقين بالروسية، الذين يخدمون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية "أعداء".
وبحسب ما كتبت صحيفة "سترانا" عبر "تلغرام"، فإن فاريون معروفة على نطاق واسع بتصريحاتها القومية، فقد اقترحت في السابق "التخلص" من السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا. ووفقا لها، من الضروري إنشاء كتيبة جيدة لهؤلاء المواطنين وإرسالهم لحفر الخنادق لـ"الجنود الأوكرانيين المقدسين".