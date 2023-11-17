https://sputnikarabic.ae/20231117/فضيحة-تهز-فرنسا-بعد-قيام-سيناتور-بتخدير-نائبة-في-البرلمان-الأوروبي-1083238007.html

فضيحة تهز فرنسا بعد قيام سيناتور بتخدير نائبة في البرلمان الأوروبي

فضيحة تهز فرنسا بعد قيام سيناتور بتخدير نائبة في البرلمان الأوروبي

أفادت صحيفة فرنسية، اليوم الجمعة، باعتقال الشرطة الفرنسية لعضو مجلس الشيوخ الفرنسي للاشتباه في قيامه بتخدير نائبة بهدف الاعتداء عليها. 17.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-17T13:24+0000

2023-11-17T13:24+0000

2023-11-17T13:24+0000

العالم

أخبار فرنسا

البرلمان الأوروبي

مجلس الشيوخ الفرنسي

فضيحة أخلاقية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101740/46/1017404621_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_aa292c8d0516995b96dd09bcb763537f.jpg

قال ممثلو الادعاء، يوم أمس الخميس، إن جويل غيريو، السيناتور الوسطي من غرب فرنسا، محتجز بتهمة "إعطاء شخص دون علمه مادة من شأنها أن تقلل من حكمه أو ضبط النفس لارتكاب جريمة اغتصاب أو اعتداء"، مؤكدين أن غيريو اعتُقل واحتُجز بموجب قواعد التلبّس التي تسمح للشرطة بتجاوز حصانته البرلمانية.ووصف الادعاء الضحية بأنها "امرأة قدمت شكوى"، وقالت عدة مصادر مطّلعة على القضية لوكالة "فرانس برس"، إنها كانت نائبة في الجمعية الوطنية في مجلس النواب، موضحين أن الاثنين لا تربطهما أية علاقة.وقال محامي غيريو، ريمي بيير دراي، إن "حقيقة القضية بعيدة جدًا عن التفسير غير اللائق الذي يمكن استنتاجه من قراءة التقارير الصحفية الأولية"، مشيرا إلى أنه "مندهش من عدم تسريب اسم الضحية، على عكس اسم موكلي".وقال وزير البيئة كريستوف بيشو، وهو شخصية بارزة في حزب "هورايزونز" الذي ينتمي إليه غيريو، اليوم الجمعة، لقناة "فرانس إنتر"، إنه "بالطبع لن يتمكن من البقاء إذا كان هناك أدنى شك حول إدانته"، وقال بيتشو إن غيريو "سيتعين عليه مواجهة العواقب إذا كان أقل ما يقال صحيحا".

https://sputnikarabic.ae/20231117/حدوث-تسمم-جماعي-لطلاب-الأكاديمية-العسكرية-البحرية-في-أوكرانيا--1083237430.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فرنسا , البرلمان الأوروبي, مجلس الشيوخ الفرنسي, فضيحة أخلاقية