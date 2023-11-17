https://sputnikarabic.ae/20231117/فضيحة-تهز-فرنسا-بعد-قيام-سيناتور-بتخدير-نائبة-في-البرلمان-الأوروبي-1083238007.html
فضيحة تهز فرنسا بعد قيام سيناتور بتخدير نائبة في البرلمان الأوروبي
فضيحة تهز فرنسا بعد قيام سيناتور بتخدير نائبة في البرلمان الأوروبي
أفادت صحيفة فرنسية، اليوم الجمعة، باعتقال الشرطة الفرنسية لعضو مجلس الشيوخ الفرنسي للاشتباه في قيامه بتخدير نائبة بهدف الاعتداء عليها. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T13:24+0000
2023-11-17T13:24+0000
2023-11-17T13:24+0000
العالم
أخبار فرنسا
البرلمان الأوروبي
مجلس الشيوخ الفرنسي
فضيحة أخلاقية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101740/46/1017404621_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_aa292c8d0516995b96dd09bcb763537f.jpg
قال ممثلو الادعاء، يوم أمس الخميس، إن جويل غيريو، السيناتور الوسطي من غرب فرنسا، محتجز بتهمة "إعطاء شخص دون علمه مادة من شأنها أن تقلل من حكمه أو ضبط النفس لارتكاب جريمة اغتصاب أو اعتداء"، مؤكدين أن غيريو اعتُقل واحتُجز بموجب قواعد التلبّس التي تسمح للشرطة بتجاوز حصانته البرلمانية.ووصف الادعاء الضحية بأنها "امرأة قدمت شكوى"، وقالت عدة مصادر مطّلعة على القضية لوكالة "فرانس برس"، إنها كانت نائبة في الجمعية الوطنية في مجلس النواب، موضحين أن الاثنين لا تربطهما أية علاقة.وقال محامي غيريو، ريمي بيير دراي، إن "حقيقة القضية بعيدة جدًا عن التفسير غير اللائق الذي يمكن استنتاجه من قراءة التقارير الصحفية الأولية"، مشيرا إلى أنه "مندهش من عدم تسريب اسم الضحية، على عكس اسم موكلي".وقال وزير البيئة كريستوف بيشو، وهو شخصية بارزة في حزب "هورايزونز" الذي ينتمي إليه غيريو، اليوم الجمعة، لقناة "فرانس إنتر"، إنه "بالطبع لن يتمكن من البقاء إذا كان هناك أدنى شك حول إدانته"، وقال بيتشو إن غيريو "سيتعين عليه مواجهة العواقب إذا كان أقل ما يقال صحيحا".
https://sputnikarabic.ae/20231117/حدوث-تسمم-جماعي-لطلاب-الأكاديمية-العسكرية-البحرية-في-أوكرانيا--1083237430.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101740/46/1017404621_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_c1a8309d6f3e963f6fb36734a7b8a458.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , البرلمان الأوروبي, مجلس الشيوخ الفرنسي, فضيحة أخلاقية
العالم, أخبار فرنسا , البرلمان الأوروبي, مجلس الشيوخ الفرنسي, فضيحة أخلاقية
فضيحة تهز فرنسا بعد قيام سيناتور بتخدير نائبة في البرلمان الأوروبي
أفادت صحيفة فرنسية، اليوم الجمعة، باعتقال الشرطة الفرنسية لعضو مجلس الشيوخ الفرنسي للاشتباه في قيامه بتخدير نائبة بهدف الاعتداء عليها.
قال ممثلو الادعاء، يوم أمس الخميس، إن جويل غيريو، السيناتور الوسطي من غرب فرنسا، محتجز بتهمة "إعطاء شخص دون علمه مادة من شأنها أن تقلل من حكمه أو ضبط النفس لارتكاب جريمة اغتصاب أو اعتداء"، مؤكدين أن غيريو اعتُقل واحتُجز بموجب قواعد التلبّس التي تسمح للشرطة بتجاوز حصانته البرلمانية.
وأوضحت إذاعة "آر إم سي"، التي كانت أول من نشر القصة، أن الشرطة فتشت مكتبه ومنزله، حيث أكد ممثلو الادعاء أنهم عثروا على المادة المخدرة، إذ يُزعم أن الامرأة شعرت بالغرابة بعد أن قبلت مشروبًا، ليلة الثلاثاء، في منزل السيناتور البالغ من العمر 66 عامًا في باريس.
ووصف الادعاء الضحية بأنها "امرأة قدمت شكوى"، وقالت عدة مصادر مطّلعة على القضية لوكالة "فرانس برس"، إنها كانت نائبة في الجمعية الوطنية في مجلس النواب، موضحين أن الاثنين لا تربطهما أية علاقة.
وقال محامي غيريو، ريمي بيير دراي، إن "حقيقة القضية بعيدة جدًا عن التفسير غير اللائق الذي يمكن استنتاجه من قراءة التقارير الصحفية الأولية"، مشيرا إلى أنه "مندهش من عدم تسريب اسم الضحية، على عكس اسم موكلي".
كان غيريو في الأصل مصرفيًا، وهو عضو في مجلس الشيوخ منذ عام 2011، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعسكرية في المجلس.
وقال وزير البيئة كريستوف بيشو، وهو شخصية بارزة في حزب "هورايزونز" الذي ينتمي إليه غيريو، اليوم الجمعة، لقناة "فرانس إنتر"، إنه "بالطبع لن يتمكن من البقاء إذا كان هناك أدنى شك حول إدانته
"، وقال بيتشو إن غيريو "سيتعين عليه مواجهة العواقب إذا كان أقل ما يقال صحيحا".