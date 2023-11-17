https://sputnikarabic.ae/20231117/وجه-بلينكن-المحرج-يتصدر-التريند-العالمي-فيديو-1083232771.html

وجه بلينكن "المحرج" يتصدر التريند العالمي... فيديو

وجه بلينكن "المحرج" يتصدر التريند العالمي... فيديو

تصدر وجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال استماعه لكلمة أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، بسبب ردة فعل الوزير... 17.11.2023, سبوتنيك عربي

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العالم

الصين

البيت الأبيض

جو بايدن

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وظهر وجه بلينكن متهجم خلال كلمة أكد فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أنه ما زال يعتبر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، "ديكتاتورا"، عقب المحادثات التي أجراها معه في سان فرانسيسكو.ويظهر الفيديو الذي أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، بلينكن وهو في حالة حرج من كلمة بايدن.وحرك بلينكن وجهه بطريقة تعبر عن خيبة بعد قول بايدن: "انظروا، إنه ديكتاتور، بمعنى أنه رجل يحكم دولة شيوعية حكومتها مختلفة تماما عن حكومتنا".وعلى الرغم من معالم وجهه الغريبة التي شاهدها العالم أجمع، إلا أن بلينكن قد أكد في تعليقه على كلمات بايدن أن على الصين أن تتوقع تصريحات أمريكية صريحة قد لا تعجبها، على حد مزاعمه.وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "الرئيس يتكلم دائما بصراحة ويتكلم بالنيابة عنا جميعا.. من الواضح أننا سنستمر في قول أشياء وسنستمر في فعل أشياء لا تعجب الصين، تماما كما أفترض أنهم سيستمرون في فعل وقول أشياء لا نحبها"، بحسب قوله.وبدورها، ردت وزارة الخارجية الصينية، على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الصيني "بالدكتاتور"، مؤكدة أن ذلك ينتهك بشدة الكرامة السياسية للصين ويصل إلى حد الاستفزاز السياسي العلني.وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحفي أن الصين مستاءة بشدة وترفض تماما هذه التصريحات.

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