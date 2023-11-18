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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231118/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرة-مسيرة-فوق-ضواحي-موسكو--عاجل-1083279636.html
الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة فوق ضواحي موسكو
الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة فوق ضواحي موسكو
قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ليل السبت/الأحد، إن قوات الدفاع الجوي في منطقة بوجورودسكي الحضرية في موسكو أحبطت هجوماً بطائرة مسيرة على العاصمة. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T22:45+0000
2023-11-18T23:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
محافظ موسكو
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وكتب سوبيانين على قناته بتطبيق "تيليغرام"، "الليلة في منطقة بوجورودسكي الحضرية، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي محاولة طائرة مسيرة مهاجمة أهداف في موسكو. لم تكن هناك أضرار أولية أو إصابات نتيجة سقوط الحطام".وبحسب عمدة موسكو، فإن خدمات الطوارئ متواجدة في مكان الحادث.بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على موسكو.وأضافت، "تم تدمير المسيرة الأوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق الإقليم".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231118/صاروخ-روسي-موجه-يضرب-آلية-أوكرانية-خلال-تسللها-ليلا-فيديو---1083266978.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, محافظ موسكو
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, محافظ موسكو

الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة فوق ضواحي موسكو

22:45 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 23:26 GMT 18.11.2023)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ليل السبت/الأحد، إن قوات الدفاع الجوي في منطقة بوجورودسكي الحضرية في موسكو أحبطت هجوماً بطائرة مسيرة على العاصمة.
وكتب سوبيانين على قناته بتطبيق "تيليغرام"، "الليلة في منطقة بوجورودسكي الحضرية، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي محاولة طائرة مسيرة مهاجمة أهداف في موسكو. لم تكن هناك أضرار أولية أو إصابات نتيجة سقوط الحطام".
وبحسب عمدة موسكو، فإن خدمات الطوارئ متواجدة في مكان الحادث.
بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على موسكو.
وقالت في بيان، "في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت، "تم تدمير المسيرة الأوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق الإقليم".
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وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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