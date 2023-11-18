https://sputnikarabic.ae/20231118/رؤساء-الوفود-المشاركة-في-قمة-أبيك-يدعون-لخلق-بيئة-تجارية-واستثمارية-حرة-ونزيهة-1083251689.html
رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" يدعون لخلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة
رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" يدعون لخلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة
دعا رؤساء الوفود المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، إلى خلق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة ونزيهة يمكن التنبؤ بها. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T03:23+0000
2023-11-18T03:23+0000
2023-11-18T03:23+0000
قمة أبيك
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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سان فرانسيسكو - سبوتنيك. وقال رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" المنعقدة في سان فرانسيسكو، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "نؤكد من جديد عزمنا على خلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها".وشدد البيان على التزام دول منتدى "أبيك" بإبقاء الأسواق مفتوحة، ومعالجة اضطرابات سلاسل التوريد، بما في ذلك من خلال العمل على بناء سلاسل توريد آمن وفعالة ومرنة ومفتوحة.يذكر أن الولايات المتحدة تستضيف خلال الفترة بين 15 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، والتي تجري أعمالها في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.
https://sputnikarabic.ae/20231117/نائب-رئيس-الوزراء-الوفد-الروسي-في-قمة-أبيك-أجرى-محادثات-إيجابية-مع-بعض-القادة-1083221993.html
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قمة أبيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
قمة أبيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" يدعون لخلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة
دعا رؤساء الوفود المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، إلى خلق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة ونزيهة يمكن التنبؤ بها.
سان فرانسيسكو - سبوتنيك. وقال رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" المنعقدة في سان فرانسيسكو، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "نؤكد من جديد عزمنا على خلق بيئة تجارية
واستثمارية حرة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها".
وأضاف البيان "نؤكد مجددا أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، والذي تقوم عليه منظمة التجارة العالمية".
وشدد البيان على التزام دول منتدى "أبيك" بإبقاء الأسواق مفتوحة، ومعالجة اضطرابات سلاسل التوريد، بما في ذلك من خلال العمل على بناء سلاسل توريد آمن وفعالة ومرنة ومفتوحة.
يذكر أن الولايات المتحدة تستضيف خلال الفترة بين 15 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، والتي تجري أعمالها في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.