https://sputnikarabic.ae/20231118/رؤساء-الوفود-المشاركة-في-قمة-أبيك-يدعون-لخلق-بيئة-تجارية-واستثمارية-حرة-ونزيهة-1083251689.html

رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" يدعون لخلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة

رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" يدعون لخلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة

دعا رؤساء الوفود المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، إلى خلق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة ونزيهة يمكن التنبؤ بها. 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T03:23+0000

2023-11-18T03:23+0000

2023-11-18T03:23+0000

قمة أبيك

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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سان فرانسيسكو - سبوتنيك. وقال رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" المنعقدة في سان فرانسيسكو، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "نؤكد من جديد عزمنا على خلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها".وشدد البيان على التزام دول منتدى "أبيك" بإبقاء الأسواق مفتوحة، ومعالجة اضطرابات سلاسل التوريد، بما في ذلك من خلال العمل على بناء سلاسل توريد آمن وفعالة ومرنة ومفتوحة.يذكر أن الولايات المتحدة تستضيف خلال الفترة بين 15 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، والتي تجري أعمالها في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.

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