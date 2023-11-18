عربي
https://sputnikarabic.ae/20231118/رؤساء-الوفود-المشاركة-في-قمة-أبيك-يدعون-لخلق-بيئة-تجارية-واستثمارية-حرة-ونزيهة-1083251689.html
رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" يدعون لخلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة
رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" يدعون لخلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة
دعا رؤساء الوفود المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، إلى خلق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة ونزيهة يمكن التنبؤ بها. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T03:23+0000
2023-11-18T03:23+0000
قمة أبيك
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083194677_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc99a1dcb4b4faa0ad495df9e0de2fa0.png
سان فرانسيسكو - سبوتنيك. وقال رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" المنعقدة في سان فرانسيسكو، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "نؤكد من جديد عزمنا على خلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها".وشدد البيان على التزام دول منتدى "أبيك" بإبقاء الأسواق مفتوحة، ومعالجة اضطرابات سلاسل التوريد، بما في ذلك من خلال العمل على بناء سلاسل توريد آمن وفعالة ومرنة ومفتوحة.يذكر أن الولايات المتحدة تستضيف خلال الفترة بين 15 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، والتي تجري أعمالها في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.
https://sputnikarabic.ae/20231117/نائب-رئيس-الوزراء-الوفد-الروسي-في-قمة-أبيك-أجرى-محادثات-إيجابية-مع-بعض-القادة-1083221993.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083194677_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f21599c0f3c658e389dbcd5ba12b11dc.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قمة أبيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
قمة أبيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" يدعون لخلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة

03:23 GMT 18.11.2023
© Sputnikالاقتصادات التي تدخل ضمن "أبيك"
الاقتصادات التي تدخل ضمن أبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik
تابعنا عبر
دعا رؤساء الوفود المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، إلى خلق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة ونزيهة يمكن التنبؤ بها.
سان فرانسيسكو - سبوتنيك. وقال رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" المنعقدة في سان فرانسيسكو، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "نؤكد من جديد عزمنا على خلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها".
وأضاف البيان "نؤكد مجددا أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، والذي تقوم عليه منظمة التجارة العالمية".
وشدد البيان على التزام دول منتدى "أبيك" بإبقاء الأسواق مفتوحة، ومعالجة اضطرابات سلاسل التوريد، بما في ذلك من خلال العمل على بناء سلاسل توريد آمن وفعالة ومرنة ومفتوحة.
قمة أبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
نائب رئيس الوزراء: الوفد الروسي في قمة "أبيك" أجرى محادثات إيجابية مع بعض القادة
أمس, 00:55 GMT
يذكر أن الولايات المتحدة تستضيف خلال الفترة بين 15 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، والتي تجري أعمالها في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شمال غزة.. فيديو وصورأمس, 22:20 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:29 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تقصف تل أبيب مجددا.. فيديو وصورأمس, 13:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала