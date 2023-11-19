https://sputnikarabic.ae/20231119/فنزويلا-تدين-بشدة-القصف-الإسرائيلي-لمدرسة-الفاخورة-في-مخيم-جباليا-بقطاع-غزة-1083304069.html

فنزويلا تدين بشدة القصف الإسرائيلي لمدرسة "الفاخورة" في مخيم جباليا بقطاع غزة

فنزويلا تدين بشدة القصف الإسرائيلي لمدرسة "الفاخورة" في مخيم جباليا بقطاع غزة

أدانت السلطات الفنزويلية بشدة الهجوم الإسرائيلي على مدرسة مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة "الأونروا" في مخيم جباليا بقطاع غزة، وأعربت عن رفضها للمجزرة التي قام... 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T23:10+0000

2023-11-19T23:10+0000

2023-11-19T23:10+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

رئاسة فنزويلا

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفنزويلية: "تعبر حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية عن رفضها القاطع وإدانتها المطلقة للمجزرة التي نفذها الصهاينة الإسرائيليون مدرسة "الفاخورة" التابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، صباح يوم السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، في الغالب أطفال".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن حوالي 200 شخص قتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي على مدرسة "الفاخورة" في قطاع غزة. وأكد المفوض العام للأونروا في بيان صدر يوم الأحد وفاة ما لا يقل عن 24 شخصًا في الهجوم على هذه المدرسة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231118/الخارجية-الفلسطينية-مجزرة-الفاخورة-ضمن-مخططات-إسرائيل-لمحو-أي-وجود-فلسطيني-في-غزة-1083266706.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, رئاسة فنزويلا