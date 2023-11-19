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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231119/في-منتصف-الهدف-قناص-روسي-يصيب-جنديين-أوكرانيين-في-الرأس-فيديو-1083283727.html
في منتصف الهدف... قناص روسي يصيب جنديين أوكرانيين في الرأس... فيديو
في منتصف الهدف... قناص روسي يصيب جنديين أوكرانيين في الرأس... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تظهر مهارة القناصة الروس في القضاء على جنديين أوكرانيين، على محور أرتيوموفسك. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T08:55+0000
2023-11-19T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
نادي الفيديو
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وتظهر المقاطع المتداولة، قيام القناصة الروس بالتمركز وتحديد أماكن تمركز الجنديين الأوكرانيين، وقنصهم من مسافة بعيدة.وبحسب الفيديو، يظهر عمل القناصة الروس في القضاء على الجنديين الأوكرانيين وذلك من خلال إصابتهم مباشرة في الرأس، على محور أرتيوموفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: "دمار شامل".. مسيرات روسية تحصد "الأخضر واليابس" لتجمعات الجيش الأوكراني... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديو
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روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو
روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو

في منتصف الهدف... قناص روسي يصيب جنديين أوكرانيين في الرأس... فيديو

08:55 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 19.11.2023)
© Sputnik . Georgiy Zimarevقناص من وحدة القوات الخاصة الروسية خلال التدريبات العسكرية في إقليم كراسنودارسك
قناص من وحدة القوات الخاصة الروسية خلال التدريبات العسكرية في إقليم كراسنودارسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . Georgiy Zimarev
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تظهر مهارة القناصة الروس في القضاء على جنديين أوكرانيين، على محور أرتيوموفسك.
وتظهر المقاطع المتداولة، قيام القناصة الروس بالتمركز وتحديد أماكن تمركز الجنديين الأوكرانيين، وقنصهم من مسافة بعيدة.
وبحسب الفيديو، يظهر عمل القناصة الروس في القضاء على الجنديين الأوكرانيين وذلك من خلال إصابتهم مباشرة في الرأس، على محور أرتيوموفسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: "دمار شامل".. مسيرات روسية تحصد "الأخضر واليابس" لتجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديو
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