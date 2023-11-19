عربي
https://sputnikarabic.ae/20231119/منتدى-دولي-لمواجهة-موجة-التضليل-والتحيز-تجاه-القضية-الفلسطينية-تحتضنه-السعودية-1083300566.html
منتدى دولي لمواجهة موجة التضليل والتحيز تجاه القضية الفلسطينية تحتضنه السعودية
منتدى دولي لمواجهة موجة التضليل والتحيز تجاه القضية الفلسطينية تحتضنه السعودية
تنطلق أعمال المنتدى الدولي "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز"، الأحد المقبل، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط ظلال... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T19:05+0000
2023-11-19T19:05+0000
العالم
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062172505_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_53d51af61add61a9de9bb7579441623d.jpg
وبحسب بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يأتي المنتدى بالشراكة بين الأمانة المساعدة للاتصال المؤسسي برابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، وبرعاية وحضور الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والمشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين الوزير أحمد عساف.وتعقد أعمال المنتدى بمشاركة كبرى وكالات الأنباء الإسلامية والدولية، وأبرز القيادات الدينية والفكرية والقانونية والحقوقية، وقادة المنظمات الدولية.وسيناقش المنتدى عددًا من المحاور، أبرزها محور: "التحيُّز والتضليل في الإعلام الدولي: القضية الفلسطينية أنموذجاً"، بهدف التعرف على مكامن الخلل في التعاطي الإعلامي مع القضايا الدولية وبشكل خاص الدينية منها، ورصد الأثر السلبي للتحريض والتحيُّز في الخطاب الإعلامي وخطورته على المجتمعات الإنسانية، سعياً إلى صياغة تحالف دولي مشترك ضد مخاطر التضليل والتحيُّز ونشر الكراهية في الخطاب الإعلامي.ويعتبر المنتدى الحدث الإعلامي التضامني الأبرز في معالجة عدد من السياقات الدولية المُلِحَّة، وتجلى هذا التميز في تنظيمه بواسطة الذراعين الإعلاميتين لرابطة العالم الإسلامي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وهما منظمتان إسلاميتان دوليتان تُعنى إحداهما بالشعوب الإسلامية ولا سيما علمائها ومفكريها وشبابها، وتُعنى الأخرى بالدول الإسلامية في إطارها السياسي وما يتعلق به من الاهتمام والمتابعة.الجدير بالذكر أنَّ المؤتمر سيحظى بتغطية جميع وكالات الأنباء العربية والإسلامية، وعددٍ من المؤسسات الدولية في مختلف وسائل الإعلام.
https://sputnikarabic.ae/20231114/مستشار-وكالة-الأنباء-السعودية-الكونغرس-العالمي-للإعلام-إنجاز-غير-مسبوق-للإمارات-1083148026.html
https://sputnikarabic.ae/20231116/مدير-اتحاد-وكالات-أنباء-التعاون-الإسلامي-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-دور-الاتحاد-وأهدافه-المستقبلية-1083208010.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062172505_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_0c05931abf36ca75b3bcc3166905a3b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

منتدى دولي لمواجهة موجة التضليل والتحيز تجاه القضية الفلسطينية تحتضنه السعودية

19:05 GMT 19.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abedفنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة "الجزيرة"، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة الجزيرة، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
تابعنا عبر
تنطلق أعمال المنتدى الدولي "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز"، الأحد المقبل، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط ظلال قاتمة من الجرائم العبثية تجاه الرموز والمقدسات الدينية بدعوى حرية التعبير، وسياسة فجّة من التحيز والتضليل اتخذتها بعض وسائل الإعلام العالمية نهجا لها.
وبحسب بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يأتي المنتدى بالشراكة بين الأمانة المساعدة للاتصال المؤسسي برابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، وبرعاية وحضور الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والمشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين الوزير أحمد عساف.
المستشار المشرف على العلاقات العامة بوكالة الأنباء السعودية، في الكونغرس العالمي للإعلام، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
مستشار وكالة الأنباء السعودية: الكونغرس العالمي للإعلام إنجاز غير مسبوق للإمارات
14 نوفمبر, 14:40 GMT
وتعقد أعمال المنتدى بمشاركة كبرى وكالات الأنباء الإسلامية والدولية، وأبرز القيادات الدينية والفكرية والقانونية والحقوقية، وقادة المنظمات الدولية.
وسيناقش المنتدى عددًا من المحاور، أبرزها محور: "التحيُّز والتضليل في الإعلام الدولي: القضية الفلسطينية أنموذجاً"، بهدف التعرف على مكامن الخلل في التعاطي الإعلامي مع القضايا الدولية وبشكل خاص الدينية منها، ورصد الأثر السلبي للتحريض والتحيُّز في الخطاب الإعلامي وخطورته على المجتمعات الإنسانية، سعياً إلى صياغة تحالف دولي مشترك ضد مخاطر التضليل والتحيُّز ونشر الكراهية في الخطاب الإعلامي.
محمد عبد ربه اليامي، مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
مدير اتحاد وكالات أنباء التعاون الإسلامي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن دور الاتحاد وأهدافه المستقبلية
16 نوفمبر, 13:15 GMT
ويعتبر المنتدى الحدث الإعلامي التضامني الأبرز في معالجة عدد من السياقات الدولية المُلِحَّة، وتجلى هذا التميز في تنظيمه بواسطة الذراعين الإعلاميتين لرابطة العالم الإسلامي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وهما منظمتان إسلاميتان دوليتان تُعنى إحداهما بالشعوب الإسلامية ولا سيما علمائها ومفكريها وشبابها، وتُعنى الأخرى بالدول الإسلامية في إطارها السياسي وما يتعلق به من الاهتمام والمتابعة.
الجدير بالذكر أنَّ المؤتمر سيحظى بتغطية جميع وكالات الأنباء العربية والإسلامية، وعددٍ من المؤسسات الدولية في مختلف وسائل الإعلام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинские дети выглядывают из-под руин разрушенного здания в результате израильских авиаударов в Рафахе, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصور15:33 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شمالي غزة.. فيديو وصورأمس, 06:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала