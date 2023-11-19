https://sputnikarabic.ae/20231119/منتدى-دولي-لمواجهة-موجة-التضليل-والتحيز-تجاه-القضية-الفلسطينية-تحتضنه-السعودية-1083300566.html
منتدى دولي لمواجهة موجة التضليل والتحيز تجاه القضية الفلسطينية تحتضنه السعودية
منتدى دولي لمواجهة موجة التضليل والتحيز تجاه القضية الفلسطينية تحتضنه السعودية
تنطلق أعمال المنتدى الدولي "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز"، الأحد المقبل، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط ظلال... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T19:05+0000
2023-11-19T19:05+0000
2023-11-19T19:05+0000
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وبحسب بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يأتي المنتدى بالشراكة بين الأمانة المساعدة للاتصال المؤسسي برابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، وبرعاية وحضور الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والمشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين الوزير أحمد عساف.وتعقد أعمال المنتدى بمشاركة كبرى وكالات الأنباء الإسلامية والدولية، وأبرز القيادات الدينية والفكرية والقانونية والحقوقية، وقادة المنظمات الدولية.وسيناقش المنتدى عددًا من المحاور، أبرزها محور: "التحيُّز والتضليل في الإعلام الدولي: القضية الفلسطينية أنموذجاً"، بهدف التعرف على مكامن الخلل في التعاطي الإعلامي مع القضايا الدولية وبشكل خاص الدينية منها، ورصد الأثر السلبي للتحريض والتحيُّز في الخطاب الإعلامي وخطورته على المجتمعات الإنسانية، سعياً إلى صياغة تحالف دولي مشترك ضد مخاطر التضليل والتحيُّز ونشر الكراهية في الخطاب الإعلامي.ويعتبر المنتدى الحدث الإعلامي التضامني الأبرز في معالجة عدد من السياقات الدولية المُلِحَّة، وتجلى هذا التميز في تنظيمه بواسطة الذراعين الإعلاميتين لرابطة العالم الإسلامي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وهما منظمتان إسلاميتان دوليتان تُعنى إحداهما بالشعوب الإسلامية ولا سيما علمائها ومفكريها وشبابها، وتُعنى الأخرى بالدول الإسلامية في إطارها السياسي وما يتعلق به من الاهتمام والمتابعة.الجدير بالذكر أنَّ المؤتمر سيحظى بتغطية جميع وكالات الأنباء العربية والإسلامية، وعددٍ من المؤسسات الدولية في مختلف وسائل الإعلام.
https://sputnikarabic.ae/20231114/مستشار-وكالة-الأنباء-السعودية-الكونغرس-العالمي-للإعلام-إنجاز-غير-مسبوق-للإمارات-1083148026.html
https://sputnikarabic.ae/20231116/مدير-اتحاد-وكالات-أنباء-التعاون-الإسلامي-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-دور-الاتحاد-وأهدافه-المستقبلية-1083208010.html
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العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
منتدى دولي لمواجهة موجة التضليل والتحيز تجاه القضية الفلسطينية تحتضنه السعودية
تنطلق أعمال المنتدى الدولي "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز"، الأحد المقبل، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط ظلال قاتمة من الجرائم العبثية تجاه الرموز والمقدسات الدينية بدعوى حرية التعبير، وسياسة فجّة من التحيز والتضليل اتخذتها بعض وسائل الإعلام العالمية نهجا لها.
وبحسب بيان، حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، يأتي المنتدى بالشراكة بين الأمانة المساعدة للاتصال المؤسسي برابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، وبرعاية وحضور الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والمشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين الوزير أحمد عساف.
وتعقد أعمال المنتدى بمشاركة كبرى وكالات الأنباء الإسلامية والدولية
، وأبرز القيادات الدينية والفكرية والقانونية والحقوقية، وقادة المنظمات الدولية.
وسيناقش المنتدى عددًا من المحاور، أبرزها محور: "التحيُّز والتضليل في الإعلام الدولي: القضية الفلسطينية أنموذجاً"، بهدف التعرف على مكامن الخلل في التعاطي الإعلامي مع القضايا الدولية وبشكل خاص الدينية منها، ورصد الأثر السلبي للتحريض والتحيُّز في الخطاب الإعلامي وخطورته على المجتمعات الإنسانية، سعياً إلى صياغة تحالف دولي مشترك ضد مخاطر التضليل والتحيُّز ونشر الكراهية في الخطاب الإعلامي.
ويعتبر المنتدى الحدث الإعلامي التضامني الأبرز في معالجة عدد من السياقات الدولية المُلِحَّة، وتجلى هذا التميز في تنظيمه بواسطة الذراعين الإعلاميتين لرابطة العالم الإسلامي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وهما منظمتان إسلاميتان دوليتان تُعنى إحداهما بالشعوب الإسلامية ولا سيما علمائها ومفكريها وشبابها، وتُعنى الأخرى بالدول الإسلامية في إطارها السياسي وما يتعلق به من الاهتمام والمتابعة.
الجدير بالذكر أنَّ المؤتمر سيحظى بتغطية جميع وكالات الأنباء العربية والإسلامية، وعددٍ من المؤسسات الدولية في مختلف وسائل الإعلام.