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https://sputnikarabic.ae/20231119/وزير-دفاع-كوريا-الجنوبية-بيونغ-يانغ-تستعد-لإطلاق-قمر-صناعي-عسكري-خلال-أسبوع-1083289484.html
وزير دفاع كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تستعد لإطلاق قمر صناعي عسكري خلال أسبوع
وزير دفاع كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تستعد لإطلاق قمر صناعي عسكري خلال أسبوع
قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، إن سيئول وواشنطن تراقبان تحركات كوريا الشمالية فيما يتعلق بإطلاق الأقمار الصناعية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T12:58+0000
2023-11-19T12:58+0000
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وتابع: "تشير معلومات استخباراتية أن بيونغ يانغ تستعد لإطلاق قمر صناعي عسكري للتجسس في غضون أسبوع، على الأرجح"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.وقال وون-سيك، إنه من المتوقع أن تطلق كوريا الجنوبية القمر الصناعي التجسسي قبل أن تطلق بلاده القمر الصناعي الخاص بالاستطلاع، الذي يمثل أو قمر صناعي محلي يتم إطلاقه على متن الصاروخ "فالكون - 9" التابع لشركة الفضاء الأمريكية "سبيس إكس".ولفت وزير دفاع كوريا الجنوبية إلى أنه يعتقد أن بيونغ يانغ، تمكنت من إيجاد حلول للمشاكل الخاصة بمحركات صواريخها بمساعدة روسيا، على حد زعمه. وقال شين وون-سيك، إن نجاح كوريا الشمالية في إطلاق قمر صناعي عسكري سمكنها من إحراز تقدم في مجال الصواريخ وقدراتها التسليحية.يذكر أن بيونغ يانغ أجرت محاولتين سابقتين لإطلاق أقمار صناعية للاستطلاع خلال مايو/ أيار وأغسطس/ آب الماضي، لكن كلاهما كانت فاشلة.وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكنها تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونغ يانغ التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.
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العالم, أخبار العالم الآن, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير دفاع كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تستعد لإطلاق قمر صناعي عسكري خلال أسبوع

12:58 GMT 19.11.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEصاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، إن سيئول وواشنطن تراقبان تحركات كوريا الشمالية فيما يتعلق بإطلاق الأقمار الصناعية.
وتابع: "تشير معلومات استخباراتية أن بيونغ يانغ تستعد لإطلاق قمر صناعي عسكري للتجسس في غضون أسبوع، على الأرجح"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.
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وقال وون-سيك، إنه من المتوقع أن تطلق كوريا الجنوبية القمر الصناعي التجسسي قبل أن تطلق بلاده القمر الصناعي الخاص بالاستطلاع، الذي يمثل أو قمر صناعي محلي يتم إطلاقه على متن الصاروخ "فالكون - 9" التابع لشركة الفضاء الأمريكية "سبيس إكس".
ولفت وزير دفاع كوريا الجنوبية إلى أنه يعتقد أن بيونغ يانغ، تمكنت من إيجاد حلول للمشاكل الخاصة بمحركات صواريخها بمساعدة روسيا، على حد زعمه.
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وقال شين وون-سيك، إن نجاح كوريا الشمالية في إطلاق قمر صناعي عسكري سمكنها من إحراز تقدم في مجال الصواريخ وقدراتها التسليحية.
يذكر أن بيونغ يانغ أجرت محاولتين سابقتين لإطلاق أقمار صناعية للاستطلاع خلال مايو/ أيار وأغسطس/ آب الماضي، لكن كلاهما كانت فاشلة.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكنها تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونغ يانغ التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.
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