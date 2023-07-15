https://sputnikarabic.ae/20230715/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-إطلاق-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-ممارسة-شرعية-للدفاع-عن-النفس-1079081671.html
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات ممارسة شرعية للدفاع عن النفس
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات ممارسة شرعية للدفاع عن النفس
أدانت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاجتماع بشأن إطلاق كوريا الشمالية أخيرا لصاروخ باليستي عابر... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T06:36+0000
2023-07-15T06:36+0000
2023-07-15T06:36+0000
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وأعربت كيم عن "استيائها الشديد" من مجلس الأمن الدولي، واصفة إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ "هواسونغ-18" الذي يعمل بالوقود الصلب، بأنه "ممارسة شرعية للدفاع عن النفس"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأضافت كيم أنه "لا أحد لديه أي مبرر للاعتراض على إطلاق النوع الجديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات"، وذلك ردا على ما وصفته بسياسات الولايات المتحدة العدائية ضد بلدها.وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ قد قامت باختبار إطلاق صاروخ جديد من نوع "هواسونغ-18"، يوم الأربعاء الماضي، والذي وصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 6648.4 كيلومتر (4131 ميل) وطار لمسافة 1001.2 كيلومتر لمدة 74 دقيقة.من جانبها، أعربت اليابان عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام، والأول منذ 15 يونيو/ حزيران الماضي. وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.
https://sputnikarabic.ae/20230714/كوريا-الشمالية-تتهم-الولايات-المتحدة-بمحاولة-نشر-أسلحة-نووية-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1079055103.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, الأخبار, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, الأخبار, العالم
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات ممارسة شرعية للدفاع عن النفس
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أدانت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاجتماع بشأن إطلاق كوريا الشمالية أخيرا لصاروخ باليستي عابر للقارات.
وأعربت كيم عن "استيائها الشديد" من مجلس الأمن الدولي، واصفة إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ "هواسونغ-18" الذي يعمل بالوقود الصلب، بأنه "ممارسة شرعية للدفاع عن النفس"، حسب وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأضافت كيم أنه "لا أحد لديه أي مبرر للاعتراض على إطلاق النوع الجديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات"، وذلك ردا على ما وصفته بسياسات الولايات المتحدة العدائية ضد بلدها.
وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ قد قامت باختبار إطلاق صاروخ جديد من نوع "هواسونغ-18"،
يوم الأربعاء الماضي، والذي وصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 6648.4 كيلومتر (4131 ميل) وطار لمسافة 1001.2 كيلومتر لمدة 74 دقيقة.
من جانبها، أعربت اليابان عن احتجاجها على كوريا الشمالية
، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.
ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام، والأول منذ 15 يونيو/ حزيران الماضي. وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.