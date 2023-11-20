https://sputnikarabic.ae/20231120/الخارجية-الإيرانية-تنفي-ضلوعها-في-حادث-احتجاز-السفينة-غالكسي-ليدر-بالبحر-الأحمر-1083306489.html

الخارجية الإيرانية تنفي ضلوعها في حادث احتجاز السفينة "غالكسي ليدر" بالبحر الأحمر

الخارجية الإيرانية تنفي ضلوعها في حادث احتجاز السفينة "غالكسي ليدر" بالبحر الأحمر

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، بأن إيران ليس لها علاقة بحادث احتجاز السفينة "غالكسي ليدر" على يد جماعة "أنصار الله"... 20.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "تهم الكيان الصهيوني بشأن مشاركة إيران في احتجاز السفينة في البحر الأحمر باطلة، وقد أعلنا مرارًا وتكرارًا أن قوى المقاومة في المنطقة تمثل بلدانها ولا تتلقى الأوامر منا".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية يوم أمس الأحد، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إنه "يدين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، مؤكدا أن "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أن "اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة أنصار الله بالقرب من اليمن، جنوب البحر الأحمر، حدث خطير للغاية عالميا".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية، وتلك التي تشغلها شركات إسرائيلية، محذرة من التعامل معها.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "إكس" (تويتر سابقًا): "تعلن القوات المسلحة اليمنية، أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والتي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".

https://sputnikarabic.ae/20231119/مصدر-لسبوتنيك-أنصار-الله-خططت-لتوقيف-غالاكسي-ليدر-منذ-أيام-وجرى-اقتيادها-لسواحل-الحديدة-1083296484.html

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