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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك-1083333670.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T22:40+0000
2023-11-20T22:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان: في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حوالي الساعة 0.30 بتوقيت موسكو، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة كورسك".وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231119/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-موسكو-1083303787.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

22:40 GMT 20.11.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان: في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حوالي الساعة 0.30 بتوقيت موسكو، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تعترض طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو
أمس, 22:10 GMT
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة كورسك".
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.
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