https://sputnikarabic.ae/20231120/خبير-اقتصادي-يتحدث-عن-تعامل-صندوق-النقد-الدولي-مع-مصر-في-الفترة-المقبلة-1083310516.html
خبير اقتصادي يتحدث عن تعامل صندوق النقد الدولي مع مصر في الفترة المقبلة
خبير اقتصادي يتحدث عن تعامل صندوق النقد الدولي مع مصر في الفترة المقبلة
يتوقع الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يقوم صندوق النقد الدولي بزيادة... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "مصراوي" عن الفقي أن الزيادة المتوقعة في قيمة القرض تأتي في إطار التعاون لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونتيجة لتأثر مصر بتداولات الحرب الإسرائيلية على غزة.وأشار الفقي إلى أن هناك طريقتين رئيسيتين لزيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر، الأولى هي صرف قرض من صندوق الاستدامة بقيمة تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة القرض الحالي، مما يرفع إجمالي التمويل إلى ما بين 4.5 مليار دولار و5 مليارات.وتابع الخبير، أن الطريقة الثانية، تتعلق برفع الحد الأقصى لتمويل مصر إلى أكثر من 7 أضعاف حصتها في رأس مال الصندوق، البالغة 2.8 مليار دولار، ومع ذلك، يعتبر الفقي أن هذا السيناريو أقل احتمالا.يشار إلى أن تأتي هذه الدراسة من قبل صندوق النقد الدولي نتيجةً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة لتصاعد التوترات الاقتصادية بين إسرائيل وحماس، مما أثر سلبًا على السياحة وتكاليف الطاقة في الدول المجاورة مثل مصر ولبنان والأردن.وأكدت كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال مقابلة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أن صندوق النقد الدولي يدرس زيادة محتملة في برنامج التمويل المخصص لمصر، والذي يبلغ 3 مليارات دولار، نظرًا للصعوبات الاقتصادية التي نتجت عن النزاع بين إسرائيل وحماس.وأشارت جورجييفا إلى أن تلك الزيادة تأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر وغيرها من الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن، نتيجة لتأثير فقدان السياحة وتزايد تكاليف الطاقة بسبب التوترات بين إسرائيل وحماس.
https://sputnikarabic.ae/20231012/صندوق-النقد-الدولي-الصراع-بين-إسرائيل-وفلسطين-سحابة-مظلمة-على-الاقتصاد-العالمي-1081944092.html
https://sputnikarabic.ae/20230427/هل-تستجيب-مصر-لمطالب-صندوق-النقد-برفع-سعر-الفائدة-خبراء-يوضحون-التفاصيل-1076385271.html
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اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
خبير اقتصادي يتحدث عن تعامل صندوق النقد الدولي مع مصر في الفترة المقبلة
يتوقع الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يقوم صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة القرض المخصص لمصر في الفترة المقبلة.
ونقل موقع
"مصراوي" عن الفقي أن الزيادة المتوقعة في قيمة القرض تأتي في إطار التعاون لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونتيجة لتأثر مصر بتداولات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأشار الفقي إلى أن هناك طريقتين رئيسيتين لزيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر، الأولى هي صرف قرض من صندوق الاستدامة بقيمة تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة القرض الحالي، مما يرفع إجمالي التمويل إلى ما بين 4.5 مليار دولار و5 مليارات.
وتابع الخبير، أن الطريقة الثانية، تتعلق برفع الحد الأقصى لتمويل مصر إلى أكثر من 7 أضعاف حصتها في رأس مال الصندوق، البالغة 2.8 مليار دولار، ومع ذلك، يعتبر الفقي أن هذا السيناريو أقل احتمالا.
يشار إلى أن تأتي هذه الدراسة من قبل صندوق النقد الدولي نتيجةً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر
نتيجة لتصاعد التوترات الاقتصادية بين إسرائيل وحماس، مما أثر سلبًا على السياحة وتكاليف الطاقة في الدول المجاورة مثل مصر ولبنان والأردن.
وأكدت كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال مقابلة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أن صندوق النقد الدولي يدرس زيادة محتملة في برنامج التمويل المخصص لمصر، والذي يبلغ 3 مليارات دولار، نظرًا للصعوبات الاقتصادية التي نتجت عن النزاع بين إسرائيل وحماس.
وأشارت جورجييفا إلى أن تلك الزيادة تأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر وغيرها من الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن، نتيجة لتأثير فقدان السياحة وتزايد تكاليف الطاقة بسبب التوترات بين إسرائيل وحماس.