https://sputnikarabic.ae/20231120/دخول-شاحنتي-وقود-إلى-غزة-عبر-معبر-رفح-ليصل-العدد-الإجمالي-إلى-9--1083309890.html
دخول شاحنتي وقود إلى غزة عبر معبر رفح ليصل العدد الإجمالي إلى 9
دخول شاحنتي وقود إلى غزة عبر معبر رفح ليصل العدد الإجمالي إلى 9
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، بدخول شاحنتي وقود من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T08:53+0000
2023-11-20T08:53+0000
2023-11-20T08:54+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
الأخبار
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102711/71/1027117145_0:91:4243:2477_1920x0_80_0_0_e64cd350d821a2bc5dc4a7a7ffc5ffb1.jpg
ونقلت بوابة "الأخبار" المصرية أنه بدخول الشاحنتين يصل إجمالي شاحنات الوقود التي عبرت إلى القطاع منذ بداية الحرب إلى 9 شاحنات.وفي وقت سابق، أطلق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم السبت الماضي، قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، وهي محملة بما يزيد عن 2510 أطنان من مختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية، ما يجعلها أكبر قافلة مساعدات مخصصة للقطاع منذ بداية الحرب.وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن "قافلة المساعدات المصرية إلى غزة تحتوي على مختلف المساعدات الغذائية والطبية، وتتألف من 190 شاحنة، تحمل كافة الاحتياجات الملحّة والضرورية، وتضم القافلة الطبية التي تحظى بأهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات آلاف الجرحى والمصابين".تتضمن المساعدات الطبية الأجهزة الطبية الحيوية مثل أجهزة صدمات القلب وفحص الدم وأجهزة قياس سكر الدم وضغط الدم، وأجهزة تنفس "نيبوليزر" وقياس حرارة الجسم عن بعد، بالإضافة إلى مستلزمات العناية المركزة والمراتب الطبية، والمحاليل الوريدية والأدوية للأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة، كما تشمل القافلة أيضًا العديد من المستلزمات الطبية مثل القفازات والكمامات وزجاجات الكحول، بحسب الصحيفة.يذكر أنه مرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231120/الخارجية-الإيرانية-تنفي-ضلوعها-في-حادث-احتجاز-السفينة-غالكسي-ليدر-بالبحر-الأحمر-1083306489.html
https://sputnikarabic.ae/20231120/الصحة-الفلسطينية-مقتل-12-شخصا-جراء-استهداف-إسرائيلي-للمستشفى-الإندونيسي-في-غزة--1083306135.html
مصر
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102711/71/1027117145_409:0:3832:2567_1920x0_80_0_0_d855e04ab63aa86da800b7de3ba0430f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, طوفان الأقصى
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, طوفان الأقصى
دخول شاحنتي وقود إلى غزة عبر معبر رفح ليصل العدد الإجمالي إلى 9
08:53 GMT 20.11.2023 (تم التحديث: 08:54 GMT 20.11.2023)
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، بدخول شاحنتي وقود من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
ونقلت بوابة
"الأخبار" المصرية أنه بدخول الشاحنتين يصل إجمالي شاحنات الوقود التي عبرت إلى القطاع منذ بداية الحرب إلى 9 شاحنات.
وفي وقت سابق، أطلق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم السبت الماضي، قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، وهي محملة بما يزيد عن 2510 أطنان من مختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية، ما يجعلها أكبر قافلة مساعدات مخصصة للقطاع منذ بداية الحرب.
وقالت صحيفة
"المصري اليوم" إن "قافلة المساعدات المصرية إلى غزة تحتوي على مختلف المساعدات الغذائية والطبية، وتتألف من 190 شاحنة، تحمل كافة الاحتياجات الملحّة والضرورية، وتضم القافلة الطبية التي تحظى بأهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات آلاف الجرحى والمصابين".
تتضمن المساعدات الطبية الأجهزة الطبية الحيوية مثل أجهزة صدمات القلب وفحص الدم وأجهزة قياس سكر الدم وضغط الدم، وأجهزة تنفس "نيبوليزر" وقياس حرارة الجسم عن بعد، بالإضافة إلى مستلزمات العناية المركزة والمراتب الطبية، والمحاليل الوريدية والأدوية للأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة، كما تشمل القافلة أيضًا العديد من المستلزمات الطبية مثل القفازات والكمامات وزجاجات الكحول، بحسب الصحيفة.
يذكر أنه مرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.