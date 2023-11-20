https://sputnikarabic.ae/20231120/دخول-شاحنتي-وقود-إلى-غزة-عبر-معبر-رفح-ليصل-العدد-الإجمالي-إلى-9--1083309890.html

دخول شاحنتي وقود إلى غزة عبر معبر رفح ليصل العدد الإجمالي إلى 9

دخول شاحنتي وقود إلى غزة عبر معبر رفح ليصل العدد الإجمالي إلى 9

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، بدخول شاحنتي وقود من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T08:53+0000

2023-11-20T08:53+0000

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ونقلت بوابة "الأخبار" المصرية أنه بدخول الشاحنتين يصل إجمالي شاحنات الوقود التي عبرت إلى القطاع منذ بداية الحرب إلى 9 شاحنات.وفي وقت سابق، أطلق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم السبت الماضي، قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، وهي محملة بما يزيد عن 2510 أطنان من مختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية، ما يجعلها أكبر قافلة مساعدات مخصصة للقطاع منذ بداية الحرب.وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن "قافلة المساعدات المصرية إلى غزة تحتوي على مختلف المساعدات الغذائية والطبية، وتتألف من 190 شاحنة، تحمل كافة الاحتياجات الملحّة والضرورية، وتضم القافلة الطبية التي تحظى بأهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات آلاف الجرحى والمصابين".تتضمن المساعدات الطبية الأجهزة الطبية الحيوية مثل أجهزة صدمات القلب وفحص الدم وأجهزة قياس سكر الدم وضغط الدم، وأجهزة تنفس "نيبوليزر" وقياس حرارة الجسم عن بعد، بالإضافة إلى مستلزمات العناية المركزة والمراتب الطبية، والمحاليل الوريدية والأدوية للأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة، كما تشمل القافلة أيضًا العديد من المستلزمات الطبية مثل القفازات والكمامات وزجاجات الكحول، بحسب الصحيفة.يذكر أنه مرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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