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https://sputnikarabic.ae/20231120/وزير-العدل-الليبي-يتهم-المبعوث-الأممي-بعرقلة-إجراء-الانتخابات-وتسوية-الأزمة-في-البلاد-1083323765.html
وزير العدل الليبي يتهم المبعوث الأممي بعرقلة إجراء الانتخابات وتسوية الأزمة في البلاد
وزير العدل الليبي يتهم المبعوث الأممي بعرقلة إجراء الانتخابات وتسوية الأزمة في البلاد
أكد وزير العدل الليبي في الحكومة المنبثقة عن البرلمان، خالد مسعود، أن "المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لم يقدم، حتى الآن، أي مشروع أو مقترح حقيقي لحل... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T16:07+0000
2023-11-20T16:07+0000
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بنغازي- سبوتنيك. واتهم مسعود، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "باتيلي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعرقلة ملف تسوية الأزمة".وقال إن "ليبيا داخل منظومة دولية، وهذه المنظومة لم تنظر إلى ليبيا بعين الاعتبار والمساعدة الحقيقية. في حضور السيد عبد الله باتيلي، كنت أتمنى أن يقدم وجهة نظر حقيقية ويقدم مقترحًا حقيقيًا وموضوعًا يكون قابلاً للدراسة. حتى هذه اللحظة لم يقدم أي مشروع حقيقي".وأضاف أن "الخلاف ليس بين الليبيين"، متابعا: "الحكومة الليبية في بنغازي ليس لديها أي مانع لتسليم السلطة ورأب الصدع وتفتيت الخلاف ولم شمل الليبيين وجمعهم على كلمة واحدة".وألمح الوزير الليبي، لدى سؤاله عن مبادرة باتيلي لتسوية الأزمة، إلى أن "المبادرة سوف يقترحها في الأيام القادمة وستكون عن طريق مؤسسات رفيعة المستوى"، قائلا: "ما زلنا لم نصل إلى حقيقة واقعة لكن بما أنك تريد أن تنشئ مؤسسة ولجنة رفيعة المستوى فإن الأمد بعيد جدًا".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.
https://sputnikarabic.ae/20231115/برلماني-ليبي-لا-يمكن-إجراء-انتخابات-لأن-نصف-البلد-في-حالة-حرب-1083180696.html
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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير العدل الليبي يتهم المبعوث الأممي بعرقلة إجراء الانتخابات وتسوية الأزمة في البلاد

16:07 GMT 20.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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أكد وزير العدل الليبي في الحكومة المنبثقة عن البرلمان، خالد مسعود، أن "المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لم يقدم، حتى الآن، أي مشروع أو مقترح حقيقي لحل الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات والرئاسية".
بنغازي- سبوتنيك. واتهم مسعود، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "باتيلي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعرقلة ملف تسوية الأزمة".
وقال إن "ليبيا داخل منظومة دولية، وهذه المنظومة لم تنظر إلى ليبيا بعين الاعتبار والمساعدة الحقيقية. في حضور السيد عبد الله باتيلي، كنت أتمنى أن يقدم وجهة نظر حقيقية ويقدم مقترحًا حقيقيًا وموضوعًا يكون قابلاً للدراسة. حتى هذه اللحظة لم يقدم أي مشروع حقيقي".
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وأضاف أن "الخلاف ليس بين الليبيين"، متابعا: "الحكومة الليبية في بنغازي ليس لديها أي مانع لتسليم السلطة ورأب الصدع وتفتيت الخلاف ولم شمل الليبيين وجمعهم على كلمة واحدة".
وألمح الوزير الليبي، لدى سؤاله عن مبادرة باتيلي لتسوية الأزمة، إلى أن "المبادرة سوف يقترحها في الأيام القادمة وستكون عن طريق مؤسسات رفيعة المستوى"، قائلا: "ما زلنا لم نصل إلى حقيقة واقعة لكن بما أنك تريد أن تنشئ مؤسسة ولجنة رفيعة المستوى فإن الأمد بعيد جدًا".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.
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