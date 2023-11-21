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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231121/سلطات-لوغانسك-الغرب-أعد-مسبقا-سياسيين-مناهضين-لروسيا-في-أوكرانيا-1083354922.html
سلطات لوغانسك: الغرب أعد مسبقا سياسيين مناهضين لروسيا في أوكرانيا
سلطات لوغانسك: الغرب أعد مسبقا سياسيين مناهضين لروسيا في أوكرانيا
ذكر القائم بأعمال جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أن أحداث "الميدان الأوروبي" لم تكن عفوية، حيث سبق للغرب أن أعد سياسيين أثاروا المشاعر المعادية... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T15:53+0000
2023-11-21T15:53+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال باسيتشنيك عبر قناته الرسمية في "تلغرام": "لم تكن هذه الأحداث عفوية، فقد تم الإعداد لها من قبل، ومن خلال العديد من المنظمات غير الحكومية، قام الغرب في السابق بجمع مجموعة من السياسيين الأوكرانيين الذين شاركوا في إحياء القومية وأثاروا المشاعر المعادية لروسيا".وأضاف: "بعد إعداد مجموعات مسلحة، اجتذب المحرضون الناس بشعارات شعبوية". ووفقا له، فإن دعوات العقلاء من الأوكرانيين للحوار لم تسفر عن أي نتائج ولم يستمع أحد لروسيا التي حذرت مرارا وتكرارا من أن هذا المسار سيؤدي إلى انهيار أوكرانيا".وأشار باسيتشنيك إلى أن "جمهوريات دونباس التي دافعت عن استقلالها وأصبحت جزءا من روسيا تتطور باستمرار، وما حدث في أوكرانيا هو درس للعالم أجمع".وخلص رئيس الجمهورية إلى أن "الانقلابات الموالية للغرب يتم الإعداد لها دائمًا وفقًا لنفس النمط، وتؤدي دائمًا إلى فقدان السيادة وحدوث كوارث عالمية وموت دولة أخرى، ومن المؤسف أنهم نادرًا ما يتعلمون من أخطاء الآخرين".قبل عشر سنوات، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013، احتل مؤيدو التكامل الأوروبي ميدان كييف الرئيسي (ميدان نيزاليجنوستي) مباشرة بعد إعلان الحكومة تعليق توقيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي وقت لاحق، أصبح الميدان بؤرة المواجهة بين قوات الأمن والمتطرفين، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عشرات الضحايا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231121/سو-34-روسية-تدمر-مواقع-أوكرانية-بضربات-متناهية-الدقة-فيديو-1083347062.html
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روسيا, العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية

سلطات لوغانسك: الغرب أعد مسبقا سياسيين مناهضين لروسيا في أوكرانيا

15:53 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Viktor Antonuk / الانتقال إلى بنك الصوريصوت قوات الشرطة المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في لوغانسك في استفتاء على الانضمام إلى روسيا، 23 سبتمبر 2022
يصوت قوات الشرطة المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في لوغانسك في استفتاء على الانضمام إلى روسيا، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Viktor Antonuk
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ذكر القائم بأعمال جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أن أحداث "الميدان الأوروبي" لم تكن عفوية، حيث سبق للغرب أن أعد سياسيين أثاروا المشاعر المعادية لروسيا في أوكرانيا.
وقال باسيتشنيك عبر قناته الرسمية في "تلغرام": "لم تكن هذه الأحداث عفوية، فقد تم الإعداد لها من قبل، ومن خلال العديد من المنظمات غير الحكومية، قام الغرب في السابق بجمع مجموعة من السياسيين الأوكرانيين الذين شاركوا في إحياء القومية وأثاروا المشاعر المعادية لروسيا".
وأضاف: "بعد إعداد مجموعات مسلحة، اجتذب المحرضون الناس بشعارات شعبوية". ووفقا له، فإن دعوات العقلاء من الأوكرانيين للحوار لم تسفر عن أي نتائج ولم يستمع أحد لروسيا التي حذرت مرارا وتكرارا من أن هذا المسار سيؤدي إلى انهيار أوكرانيا".
وأشار باسيتشنيك إلى أن "جمهوريات دونباس التي دافعت عن استقلالها وأصبحت جزءا من روسيا تتطور باستمرار، وما حدث في أوكرانيا هو درس للعالم أجمع".
سوخوي سو 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" روسية تدمر مواقع أوكرانية بضربات متناهية الدقة... فيديو
14:22 GMT
وخلص رئيس الجمهورية إلى أن "الانقلابات الموالية للغرب يتم الإعداد لها دائمًا وفقًا لنفس النمط، وتؤدي دائمًا إلى فقدان السيادة وحدوث كوارث عالمية وموت دولة أخرى، ومن المؤسف أنهم نادرًا ما يتعلمون من أخطاء الآخرين".
قبل عشر سنوات، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013، احتل مؤيدو التكامل الأوروبي ميدان كييف الرئيسي (ميدان نيزاليجنوستي) مباشرة بعد إعلان الحكومة تعليق توقيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي وقت لاحق، أصبح الميدان بؤرة المواجهة بين قوات الأمن والمتطرفين، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عشرات الضحايا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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