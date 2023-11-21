https://sputnikarabic.ae/20231121/لغز-الكرمة-الكونية-وغموض-فقدان-الثقوب-السوداء-للطاقة-وقياس-الثانية-1083350591.html

لغز الكرمة الكونية وغموض فقدان الثقوب السوداء للطاقة وقياس الثانية

لغز الكرمة الكونية وغموض فقدان الثقوب السوداء للطاقة وقياس الثانية

اكتشاف "الكرمة الكونية"، وهي مجرات متصلة مترامية الأطراف عبر الكون المبكر، يقربنا أكثر من استيعاب بدايات نشأة الكون فضلا عن معرفة الهياكل الكبرى فيه... علماء... 21.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-21T15:07+0000

2023-11-21T15:07+0000

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لغز الكرمة الكونية وغموض فقدان الثقوب السوداء للطاقة وقياس الثانية لغز الكرمة الكونية وغموض فقدان الثقوب السوداء للطاقة وقياس الثانية

نص الحلقة:- لماذا الكلاب، وخاصة الجراء، في مطاردة لا نهائية لذيولها؟قد تطارد الجراء والكلاب الأصغر سنًا ذيولها من أجل المتعة، وربما لا تدرك الجراء، على وجه الخصوص، أن ذيولها هي في الواقع جزء من أجسادها. وقد يكون الملل سببا آخر، خاصة عند ترك الكلاب بمفردها لفترة طويلة. وسبب آخر هو جذب الانتباه.- بدأت الأبحاث حول ما إذا كانت الحيوانات تستطيع التعرف على نفسها في المرآة في عام 1970، ومنذ ذلك الحين لم ينجح في الاختبار سوى عدد قليل من الأنواع.في حين أن النوع الوحيد الذي يفحص انعكاساته في المرآة كل يوم، إلا أننا لسنا الوحيدين الذين يتعرفون على أنفسهم في الأسطح العاكسة.لقد اختبر العلماء التعرف على المرآة في مجموعة واسعة من الأنواع. وقد تم فحص حيوانات تتراوح من النمل إلى أسماك شيطان البحر إلى الببغاوات الرمادية الأفريقية بحثًا عن علامات الوعي الذاتي. وقد دفعت هذه النتائج المختلطة الباحثين إلى مناقشة فائدة الاختبار وكيف يساعد العلماء على فهم الإدراك الحيواني.إن سر وغموض كيفية فقدان الثقوب السوداء للطاقة إلى محيطها قد ابتلي به العلماء منذ ما يقرب من 50 عامًا. لكن ربما تكون مجموعة من الباحثين قد وجدت للتو الإجابة على هذا اللغز الكوني الكامن في الطائرات العملاقة التي تشبه السيف الضوئي والتي تنطلق من أحد الثقوب السوداء الأكثر وحشية والمدروسة جيدًا في الكون.- اكتشف علماء الفلك باستخدام بيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي سلسلة ضخمة مكونة من 20 مجرة على الأقل متقاربة من الكون المبكر، ويمكن أن تكشف عن نظرة ثاقبة حول كيفية تشكل الهياكل الأكثر ضخامة في الكون.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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