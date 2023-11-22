https://sputnikarabic.ae/20231122/القوات-الروسية-تدمر-أربعة-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-البحر-الأسود-1083362183.html
القوات الروسية تدمر أربعة زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
القوات الروسية تدمر أربعة زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير أربعة قوارب بحرية مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في الجزء الغربي من مياه البحر الأسود. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T03:49+0000
2023-11-22T03:49+0000
2023-11-22T03:49+0000
القوات الروسية
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وقالت الوزارة في بيان نُشر عبر موقع تيليغرام: "في 22 نوفمبر/تشرين الثاني في الجزء الغربي من مياه البحر الأسود، تم اكتشاف أربع قوارب بحرية مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية متجهة نحو شبه جزيرة القرم، وقد تم تدمير جميع الأهداف المكتشفة".وتقوم القوات الأوكرانية بشكل منتظم بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن ضربات من خلال طائرات مسيرة وتنفذ عمليات تخريب.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231118/البحرية-الروسية-تدمر-زورق-إنزال-سريع-و7-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-البحر-الأسود--1083262342.html
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القوات الروسية, البحر الأسود, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الروسية, البحر الأسود, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الروسية تدمر أربعة زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير أربعة قوارب بحرية مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في الجزء الغربي من مياه البحر الأسود.
وقالت الوزارة في بيان نُشر عبر موقع تيليغرام: "في 22 نوفمبر/تشرين الثاني في الجزء الغربي من مياه البحر الأسود، تم اكتشاف أربع قوارب بحرية مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية متجهة نحو شبه جزيرة القرم، وقد تم تدمير جميع الأهداف المكتشفة".
وتقوم القوات الأوكرانية بشكل منتظم بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن ضربات من خلال طائرات مسيرة وتنفذ عمليات تخريب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.