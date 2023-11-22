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https://sputnikarabic.ae/20231122/القوات-الروسية-تدمر-أربعة-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-البحر-الأسود-1083362183.html
القوات الروسية تدمر أربعة زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
القوات الروسية تدمر أربعة زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير أربعة قوارب بحرية مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في الجزء الغربي من مياه البحر الأسود. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T03:49+0000
2023-11-22T03:49+0000
القوات الروسية
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وقالت الوزارة في بيان نُشر عبر موقع تيليغرام: "في 22 نوفمبر/تشرين الثاني في الجزء الغربي من مياه البحر الأسود، تم اكتشاف أربع قوارب بحرية مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية متجهة نحو شبه جزيرة القرم، وقد تم تدمير جميع الأهداف المكتشفة".وتقوم القوات الأوكرانية بشكل منتظم بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن ضربات من خلال طائرات مسيرة وتنفذ عمليات تخريب.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231118/البحرية-الروسية-تدمر-زورق-إنزال-سريع-و7-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-البحر-الأسود--1083262342.html
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القوات الروسية, البحر الأسود, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الروسية, البحر الأسود, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الروسية تدمر أربعة زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود

03:49 GMT 22.11.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير أربعة قوارب بحرية مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في الجزء الغربي من مياه البحر الأسود.
وقالت الوزارة في بيان نُشر عبر موقع تيليغرام: "في 22 نوفمبر/تشرين الثاني في الجزء الغربي من مياه البحر الأسود، تم اكتشاف أربع قوارب بحرية مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية متجهة نحو شبه جزيرة القرم، وقد تم تدمير جميع الأهداف المكتشفة".
تدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة سو-27 التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البحرية الروسية تدمر زورق إنزال سريع و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
18 نوفمبر, 11:56 GMT
وتقوم القوات الأوكرانية بشكل منتظم بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن ضربات من خلال طائرات مسيرة وتنفذ عمليات تخريب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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