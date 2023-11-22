https://sputnikarabic.ae/20231122/بوتين-قمنا-بعمل-كبير-مع-دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-لتشكيل-نظام-دفاع-جوي-موحد-1083381748.html

بوتين: قمنا بعمل كبير مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتشكيل نظام دفاع جوي موحد

بوتين: قمنا بعمل كبير مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتشكيل نظام دفاع جوي موحد

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا قامت بالكثير من العمل مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بشأن تشكيل نظام دفاع جوي مشترك واحد. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T11:58+0000

2023-11-22T11:58+0000

2023-11-22T11:58+0000

روسيا

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أخبار طاجيكستان

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وأوضح بوتين، في اجتماع مع الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، أنه ناقش قضايا ضمان الأمن العام للأمم المتحدة خلال المفاوضات مع الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمون، الذي يزور روسيا، في هذه الأيام.وأشار بوتين إلى أن "ما يهم طاجيكستان، وما أثاره رئيس الطاجيكي، أمس واليوم، خلال إفطار عمل، يتعلق بما نقوم به في هذا الاتجاه، لقد سلمنا بالفعل فرقتين من أنظمة الدفاع الجوي "إس-300" إلى طاجيكستان، وهي ثماني قاذفات".وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عبر الهاتف، في وقت سابق، استعدادات البلدين للاجتماع المقبل لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في العاصمة البيلاروسية مينسك، بتاريخ الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.وجاء في بيان للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية، مع رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، وتمت مناقشة مسائل التحضيرات المتعلقة بالاجتماع المقبل لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي سينعقد، بتاريخ 23 نوفمبر(الجاري)، في مينسك".

https://sputnikarabic.ae/20231122/الكرملين-يعلق-على-اتفاق-الهدنة-بين-إسرائيل-وحماس-1083371958.html

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