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ترودو: الوضع خطير للغاية على الحدود الكندية الأمريكية عقب وقوع انفجار
ترودو: الوضع خطير للغاية على الحدود الكندية الأمريكية عقب وقوع انفجار
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن انفجار سيارة عند معبر حدودي بين كندا والولايات المتحدة بالقرب من شلالات نياغرا، اليوم الأربعاء، جعل "الوضع خطيرا... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T20:30+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ترودو تصريحاته أمام البرلمان الكندي قال فيها إنه "من الواضح أن الوضع خطير للغاية في منطقة شلالات نياغرا، لقد وقع انفجار سيارة عند معبر جسر قوس قزح".وأضاف ترودو، إن بلاده تعتزم تعزيز الإجراءات الأمنية على جميع المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة، عقب انفجار السيارة فوق جسر "قوس قزح" الرابط بين البلدين.وشدد ترودو على أن كندا "تدرس اتخاذ تدابير أمنية إضافية في جميع النقاط الحدودية في أعقاب هذا الحادث"، مضيفا أن بلاده تحاول جمع كل المعلومات عن الحادث وتتواصل مع المسؤولين الأمريكيين.من جانبه، أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إنه على علم بانفجار سيارة عند المعبر الحدودي مع كندا، مؤكدا أنه يتابع تطورات وملابسات الحادث عن كثب.وفي أعقاب الحادث، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية في مطار بوفالو نياغرا الدولي في نيويورك إغلاق المطار أمام حركة مغادرة ووصول الطائرات الدولية.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, الأخبار

ترودو: الوضع خطير للغاية على الحدود الكندية الأمريكية عقب وقوع انفجار

20:30 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 20:37 GMT 22.11.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن انفجار سيارة عند معبر حدودي بين كندا والولايات المتحدة بالقرب من شلالات نياغرا، اليوم الأربعاء، جعل "الوضع خطيرا للغاية" على الحدود بين البلدين.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ترودو تصريحاته أمام البرلمان الكندي قال فيها إنه "من الواضح أن الوضع خطير للغاية في منطقة شلالات نياغرا، لقد وقع انفجار سيارة عند معبر جسر قوس قزح".
وأضاف ترودو، إن بلاده تعتزم تعزيز الإجراءات الأمنية على جميع المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة، عقب انفجار السيارة فوق جسر "قوس قزح" الرابط بين البلدين.
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وشدد ترودو على أن كندا "تدرس اتخاذ تدابير أمنية إضافية في جميع النقاط الحدودية في أعقاب هذا الحادث"، مضيفا أن بلاده تحاول جمع كل المعلومات عن الحادث وتتواصل مع المسؤولين الأمريكيين.
من جانبه، أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إنه على علم بانفجار سيارة عند المعبر الحدودي مع كندا، مؤكدا أنه يتابع تطورات وملابسات الحادث عن كثب.
وفي أعقاب الحادث، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية في مطار بوفالو نياغرا الدولي في نيويورك إغلاق المطار أمام حركة مغادرة ووصول الطائرات الدولية.
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