عربي
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231122/لحظة-قيام-تي-8-الروسية-بتدمير-مقر-أوكراني-في-أرتيوموفسك-فيديو----1083364585.html
لحظة قيام "تي-8" الروسية بتدمير مقر أوكراني في أرتيوموفسك... فيديو
لحظة قيام "تي-8" الروسية بتدمير مقر أوكراني في أرتيوموفسك... فيديو
دمرت دبابة روسية من طراز "تي-8" مقرا أوكرانيا متخفيا بين التلال في أحد الأماكن على محور أرتيوموفسك، وذلك بتوجيه عدد من الضربات المباشرة. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T07:05+0000
2023-11-22T07:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083364317_0:0:1039:584_1920x0_80_0_0_cce8f3ae5ff0ce9d4f5a25f40e2319ee.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد توثق قيام دبابة روسية من طراز "تي-8" تابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بتوجيه ضربات دقيقة ومباشرة إلى موقع انتشار القوات الأوكرانية.ونوّهت الدفاع الروسية، إلى أن القوات الروسية دمرت مقرا أوكرانيا ومربض إطلاق قذائف هاون على محور أرتيوموفسك.وقالت الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، حيّدت 200 جندي أوكراني، وصدت هجومين على محور كراسني ليمان.وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة 12 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كريمينايا وكوزمينو من جمهورية لوغانسك الشعبية.شاهد أيضا: لحظة استهداف راجمات روسية لقوات كييف في أرتيوموفسكشاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يتسلم طائرة "سو-34" العالية الدقة في إصابة الأهدافشاهد أيضا: ضابط روسي جريح يدمر دبابة أوكرانية على محور كراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20231122/القوات-الأوكرانية-تقصف-مواقع-لـآزوف-في-كراسني-ليمان-بسبب-حالة-التخبط-بين-صفوفها-1083364460.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083364317_43:0:822:584_1920x0_80_0_0_67681ee6bda76b5d0a040d0aecc8d40c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

لحظة قيام "تي-8" الروسية بتدمير مقر أوكراني في أرتيوموفسك... فيديو

07:05 GMT 22.11.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابة روسية توجه ضربات دقيقة على أهداف أوكرانية على محور أريتوموفسك
دبابة روسية توجه ضربات دقيقة على أهداف أوكرانية على محور أريتوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
دمرت دبابة روسية من طراز "تي-8" مقرا أوكرانيا متخفيا بين التلال في أحد الأماكن على محور أرتيوموفسك، وذلك بتوجيه عدد من الضربات المباشرة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد توثق قيام دبابة روسية من طراز "تي-8" تابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بتوجيه ضربات دقيقة ومباشرة إلى موقع انتشار القوات الأوكرانية.
ونوّهت الدفاع الروسية، إلى أن القوات الروسية دمرت مقرا أوكرانيا ومربض إطلاق قذائف هاون على محور أرتيوموفسك.
وقالت الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، حيّدت 200 جندي أوكراني، وصدت هجومين على محور كراسني ليمان.
القوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مواقع لـ"آزوف" عن طريق الخطأ بسبب حالة التخبط بين صفوفها
06:56 GMT
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة 12 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كريمينايا وكوزمينو من جمهورية لوغانسك الشعبية.
شاهد أيضا: لحظة استهداف راجمات روسية لقوات كييف في أرتيوموفسك
شاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يتسلم طائرة "سو-34" العالية الدقة في إصابة الأهداف
شاهد أيضا: ضابط روسي جريح يدمر دبابة أوكرانية على محور كراسني ليمان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصور06:08 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала