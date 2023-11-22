https://sputnikarabic.ae/20231122/لحظة-قيام-تي-8-الروسية-بتدمير-مقر-أوكراني-في-أرتيوموفسك-فيديو----1083364585.html
لحظة قيام "تي-8" الروسية بتدمير مقر أوكراني في أرتيوموفسك... فيديو
لحظة قيام "تي-8" الروسية بتدمير مقر أوكراني في أرتيوموفسك... فيديو
دمرت دبابة روسية من طراز "تي-8" مقرا أوكرانيا متخفيا بين التلال في أحد الأماكن على محور أرتيوموفسك، وذلك بتوجيه عدد من الضربات المباشرة. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T07:05+0000
2023-11-22T07:05+0000
2023-11-22T07:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد توثق قيام دبابة روسية من طراز "تي-8" تابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بتوجيه ضربات دقيقة ومباشرة إلى موقع انتشار القوات الأوكرانية.ونوّهت الدفاع الروسية، إلى أن القوات الروسية دمرت مقرا أوكرانيا ومربض إطلاق قذائف هاون على محور أرتيوموفسك.وقالت الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، حيّدت 200 جندي أوكراني، وصدت هجومين على محور كراسني ليمان.وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة 12 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كريمينايا وكوزمينو من جمهورية لوغانسك الشعبية.شاهد أيضا: لحظة استهداف راجمات روسية لقوات كييف في أرتيوموفسكشاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يتسلم طائرة "سو-34" العالية الدقة في إصابة الأهدافشاهد أيضا: ضابط روسي جريح يدمر دبابة أوكرانية على محور كراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20231122/القوات-الأوكرانية-تقصف-مواقع-لـآزوف-في-كراسني-ليمان-بسبب-حالة-التخبط-بين-صفوفها-1083364460.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لحظة قيام "تي-8" الروسية بتدمير مقر أوكراني في أرتيوموفسك... فيديو
دمرت دبابة روسية من طراز "تي-8" مقرا أوكرانيا متخفيا بين التلال في أحد الأماكن على محور أرتيوموفسك، وذلك بتوجيه عدد من الضربات المباشرة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد توثق قيام دبابة روسية من طراز "تي-8" تابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بتوجيه ضربات دقيقة ومباشرة إلى موقع انتشار القوات الأوكرانية.
ونوّهت الدفاع الروسية، إلى أن القوات الروسية دمرت مقرا أوكرانيا ومربض إطلاق قذائف هاون على محور أرتيوموفسك.
وقالت الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، حيّدت 200 جندي أوكراني، وصدت هجومين على محور كراسني ليمان.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة 12 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كريمينايا وكوزمينو من جمهورية لوغانسك الشعبية.