https://sputnikarabic.ae/20231122/فنلندا-تعلن-إغلاق-جميع-المعابر-الحدودية-مع-روسيا-باستثناء-واحد-1083396424.html
فنلندا تعلن إغلاق جميع المعابر الحدودية مع روسيا باستثناء واحد
فنلندا تعلن إغلاق جميع المعابر الحدودية مع روسيا باستثناء واحد
أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الفنلندية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت إغلاق جميع معابرها الحدودية مع روسيا، باستثناء واحد، لافتة إلى أن القرار سيظل ساريا حتى... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T18:15+0000
2023-11-22T18:15+0000
2023-11-22T18:15+0000
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وقال المكتب الإعلامي للحكومة الفنلندية في بيان: "قررنا إغلاق المعابر الحدودية في كوسامو وسالا وفارتيوس على الحدود الشرقية اعتبارا، من يوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني"، مشيرا إلى استمرار العمل فقط على معبر "رايا جوزيبي" الحدودي مع روسيا.واستدعت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين الماضي، السفير الفنلندي لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، إلى مبنى وزارة الخارجية، احتجاجًا على إغلاق هلسنكي نقاط التفتيش على الحدود الروسية الفنلندية.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 20 نوفمبر، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير فنلندا لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، وقدم الجانب الروسي احتجاجا فيما يتعلق بإغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية الأكثر استخدامًا على الحدود الروسية الفنلندية".وأضافت الوزارة: "القرار الذي اتخذته فنلندا بإغلاق المعابر الحدودية استفزازي، ويتماشى بشكل واضح مع محاولات زيادة توتير العلاقات، إغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية ينتهك حقوق ومصالح عشرات الآلاف من مواطني روسيا وفنلندا".
https://sputnikarabic.ae/20231122/بوتين-قمنا-بعمل-كبير-مع-دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-لتشكيل-نظام-دفاع-جوي-موحد-1083381748.html
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فنلندا, روسيا, العالم
فنلندا تعلن إغلاق جميع المعابر الحدودية مع روسيا باستثناء واحد
أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الفنلندية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت إغلاق جميع معابرها الحدودية مع روسيا، باستثناء واحد، لافتة إلى أن القرار سيظل ساريا حتى 23 ديسمبر/ كانون الثاني.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة الفنلندية في بيان: "قررنا إغلاق المعابر الحدودية في كوسامو وسالا وفارتيوس على الحدود الشرقية اعتبارا، من يوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني"، مشيرا إلى استمرار العمل فقط على معبر "رايا جوزيبي" الحدودي مع روسيا.
وأضاف البيان أن القرار سيظل ساريا حتى 23 ديسمبر.
واستدعت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين الماضي، السفير الفنلندي لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، إلى مبنى وزارة الخارجية، احتجاجًا على إغلاق هلسنكي نقاط التفتيش على الحدود الروسية الفنلندية
.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 20 نوفمبر، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير فنلندا لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، وقدم الجانب الروسي احتجاجا فيما يتعلق بإغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية الأكثر استخدامًا على الحدود الروسية الفنلندية".
وأضافت الوزارة: "القرار الذي اتخذته فنلندا بإغلاق المعابر الحدودية استفزازي، ويتماشى بشكل واضح مع محاولات زيادة توتير العلاقات، إغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية ينتهك حقوق ومصالح عشرات الآلاف من مواطني روسيا وفنلندا".