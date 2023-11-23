عربي
https://sputnikarabic.ae/20231123/حاكمة-نيويورك-لا-أدلة-على-أن-انفجار-سيارة-فوق-جسر-بين-أمريكا-وكندا-عملا-إرهابيا-1083399400.html
حاكمة نيويورك: لا أدلة على أن انفجار سيارة فوق جسر بين أمريكا وكندا عملا إرهابيا
حاكمة نيويورك: لا أدلة على أن انفجار سيارة فوق جسر بين أمريكا وكندا عملا إرهابيا
أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثلين هوكول، أنه لا توجد أدلة تفيد بأن انفجار سيارة على جسر "قوس قزح" الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا، أمس الأربعاء،... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T01:36+0000
2023-11-23T01:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار كندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102649/08/1026490864_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_34a3c6ae8c2a22b5ada8701dd3a03858.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت هوكول، خلال مؤتمر صحفي، "لا أدلة على عمل إرهابي فيما يتعلق بهذا الحادث".وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أمس الأربعاء، فتح تحقيق في انفجار سيارة على جسر "قوس قزح" الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا، حيث أدى الحادث إلى مقتل شخصين كانا في السيارة وإصابة ضابط، فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده تعتزم تعزيز التدابير الأمنية على جميع المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة على خلفية الحادث.وقال "إف بي آي" في بيان "القسم الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في انفجار سيارة عند جسر قوس قزح، وهو معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا عند شلالات نياجرا".فيما أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعامل مع الحادث باعتباره "محاولة هجوم إرهابي"، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى مقتل شخصين كانا في السيارة، وإصابة ضابط من حرس الحدود.وذكرت أن السيارة كانت بها كمية من المتفجرات، وكانت تحاول التوجه نحو مبنى ضباط الحدود، لافتة إلى إغلاق جميع المعابر بين غربي ولاية نيويورك وكندا عقب الانفجار.من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن كندا تعتزم تعزيز الإجراءات الأمنية على جميع المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب انفجار سيارة فوق جسر "قوس قزح" الرابط بين البلدين.وقال ترودو في كلمة أمام البرلمان اليوم "ندرس اتخاذ تدابير أمنية إضافية في جميع النقاط الحدودية في أعقاب هذا الحادث"، مضيفا أن بلاده تحاول جمع كل المعلومات عن الحادث وتتواصل مع المسؤولين الأميركيين.ووصفت السلطات الكندية الوضع بأنه "خطير للغاية"، لكنها دعت إلى عدم التسرع قبل تحديد أسباب الحادث.ولاحقا، أعلن البيت الأبيض في بيان أنه تم إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على تفاصيل حادث انفجار السيارة، عند الجسر الحدودي مع كندا، موضحا أن بايدن وفريقه يتابعون التطورات عن كثب.
https://sputnikarabic.ae/20231122/الولايات-المتحدة-تكشف-تفاصيل-انفجار-وقع-على-جسر-يربطها-بكندا-1083398408.html
https://sputnikarabic.ae/20230608/-ضباب-دخاني-يجتاح-الولايات-المتحدة-بسبب-حرائق-كندا-1077891398.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102649/08/1026490864_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_435595633d64b5b4a0c173e0e76d40d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا

حاكمة نيويورك: لا أدلة على أن انفجار سيارة فوق جسر بين أمريكا وكندا عملا إرهابيا

01:36 GMT 23.11.2023
© flickr.com / Yannick Gingrasالشرطة في كندا
الشرطة في كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© flickr.com / Yannick Gingras
تابعنا عبر
أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثلين هوكول، أنه لا توجد أدلة تفيد بأن انفجار سيارة على جسر "قوس قزح" الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا، أمس الأربعاء، عمل إرهابي.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت هوكول، خلال مؤتمر صحفي، "لا أدلة على عمل إرهابي فيما يتعلق بهذا الحادث".
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
الولايات المتحدة تكشف تفاصيل انفجار وقع على جسر يربطها بكندا
أمس, 21:46 GMT
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أمس الأربعاء، فتح تحقيق في انفجار سيارة على جسر "قوس قزح" الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا، حيث أدى الحادث إلى مقتل شخصين كانا في السيارة وإصابة ضابط، فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده تعتزم تعزيز التدابير الأمنية على جميع المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة على خلفية الحادث.
وقال "إف بي آي" في بيان "القسم الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في انفجار سيارة عند جسر قوس قزح، وهو معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا عند شلالات نياجرا".
فيما أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعامل مع الحادث باعتباره "محاولة هجوم إرهابي"، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى مقتل شخصين كانا في السيارة، وإصابة ضابط من حرس الحدود.
حركة المرور على طول شارع ويست ستريت متجاوزة مركز التجارة العالمي، في هذه الصورة المرآة التي تنعكس على واجهة أحد المباني في نيويورك، 7 يونيو 2023، وسط ضباب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
وسائط متعددة
ضباب دخاني يجتاح الولايات المتحدة بسبب حرائق كندا
8 يونيو, 11:16 GMT
وذكرت أن السيارة كانت بها كمية من المتفجرات، وكانت تحاول التوجه نحو مبنى ضباط الحدود، لافتة إلى إغلاق جميع المعابر بين غربي ولاية نيويورك وكندا عقب الانفجار.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن كندا تعتزم تعزيز الإجراءات الأمنية على جميع المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب انفجار سيارة فوق جسر "قوس قزح" الرابط بين البلدين.
وقال ترودو في كلمة أمام البرلمان اليوم "ندرس اتخاذ تدابير أمنية إضافية في جميع النقاط الحدودية في أعقاب هذا الحادث"، مضيفا أن بلاده تحاول جمع كل المعلومات عن الحادث وتتواصل مع المسؤولين الأميركيين.
ووصفت السلطات الكندية الوضع بأنه "خطير للغاية"، لكنها دعت إلى عدم التسرع قبل تحديد أسباب الحادث.
ولاحقا، أعلن البيت الأبيض في بيان أنه تم إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على تفاصيل حادث انفجار السيارة، عند الجسر الحدودي مع كندا، موضحا أن بايدن وفريقه يتابعون التطورات عن كثب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصورأمس, 22:19 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:08 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصورأمس, 08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала