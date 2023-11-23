https://sputnikarabic.ae/20231123/نتنياهو-وجهت-تعليمات-للموساد-التحرك-ضد-قادة-حماس-في-أي-مكان-في-العالم-1083399156.html

نتنياهو: وجهت تعليمات للموساد التحرك ضد قادة "حماس" في أي مكان في العالم

نتنياهو: وجهت تعليمات للموساد التحرك ضد قادة "حماس" في أي مكان في العالم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، إنه وجه تعليمات لوكالة الموساد الإسرائيلية للتحرك ضد قادة حركة "حماس" في أي مكان في العالم. 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T00:19+0000

2023-11-23T00:19+0000

2023-11-23T01:09+0000

بنيامين نتنياهو

تصريحات نتنياهو

حركة حماس

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "لقد وجهت تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس أينما كانوا".وجاءت تصريحات رئيس الوزراء على خلفية اتفاق وساطة قطري بين إسرائيل وحماس على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.وأضاف نتنياهو: "صفقة التبادل هي القرار الصائب ونحن نستغل كل فرصة لإعادة تحرير المخطوفين في غزة، والحرب متواصلة وسوف نواصل حتى تحقيق كل أهدافها وإعادة المخطوفين كافة والقضاء على حماس".وأكد أن "صفقة التبادل لن تشمل الإفراج عن أي أسير فلسطيني ضالع في قتل إسرائيليين"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يدعم هذا الاتفاق وسوف نضمن أمن قواتنا خلال الهدنة في غزة".من جهته، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، أن اتفاق تبادل الأسرى مع حركة "حماس" الفلسطينية "جيد"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الرب حتى القضاء على "حماس".وقال غالانت، في المؤتمر الصحفي "حماس قضت على غزة وعلى نفسها نتيجة ما ارتكبته في السابع من أكتوبر الماضي، وسوف نعمل على تفكيك حركة حماس وإعادة المخطوفين ونحن ملتزمون بذلك".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيليا غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الأول، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح الخميس 23 نوفمبر.

https://sputnikarabic.ae/20231122/نتنياهو-الصفقة-مع-حماس-لن-تشمل-الإفراج-عن-أي-أسير-ضالع-في-قتل-إسرائيليين-1083398166.html

https://sputnikarabic.ae/20231122/مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-تبادل-الأسرى-مع-حماس-لن-يبدأ-قبل-الجمعة-المقبلة-1083398895.html

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بنيامين نتنياهو, تصريحات نتنياهو, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة