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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231124/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-16-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-القرم-وفولغوغراد--عاجل-1083427830.html
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم وفولغوغراد
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم وفولغوغراد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام 16 طائرة مسيرة، أُسقط 13... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T04:24+0000
2023-11-24T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام طائرات مسيرة. دمرت الدفاعات الجوية 16 طائرة مسيرة، منها 13 فوق شبه جزيرة القرم و3 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد".وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231123/ضابط-أمريكي-سابق-الجنود-الأوكرانيون-يفرون-بأعداد-كبيرة-1083424355.html
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وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم وفولغوغراد

04:24 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 04:52 GMT 24.11.2023)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام 16 طائرة مسيرة، أُسقط 13 منها فوق أراضي شبه جزيرة القرم و3 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام طائرات مسيرة. دمرت الدفاعات الجوية 16 طائرة مسيرة، منها 13 فوق شبه جزيرة القرم و3 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد".
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 18:21 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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